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非洲新冠肺炎確診增至1021例　辛巴威、馬達加斯加也淪陷

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▲非洲疾控中心副主任艾哈邁德・奧格威爾在推特上公布最新數據。（圖／翻攝新京報）

▲非洲疾控中心副主任艾哈邁德・奧格威爾在推特上公布最新數據。（圖／翻攝新京報）

記者魏有德／綜合報導

非洲疾控中心副主任艾哈邁德・奧格威爾今（21日）在推特上發布的數據顯示，截至東部非洲時間10時止，非洲地區新冠肺炎確診病例涵蓋39個國家和2個地區，總數為1021例，其中23例死亡，103例治癒。最新出現確診病例的國家則有辛巴威、馬達加斯加等。

▲▼新冠肺炎,南非約翰尼斯堡一名旅客戴著口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲南非新冠肺炎疫情較為嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

據世衛組織此前公布的數據，截至3月20日，已有37個非洲國家出現疫情，是一周前確診人數的4倍，埃及、南非和阿爾及利亞這三個國家最為嚴重。世衛組織非洲區域辦事處主任莫提（Matshidiso Moeti）此前表示，新冠肺炎在非洲的迅速蔓延讓人憂慮，「但是，我們還來得及改變這一流行疫情的軌跡，政府必須傾盡資源和能力來加強應對。」

為加強非洲國家抗疫能力，世衛組織非洲區域辦事處已經向成員國提供相關檢測試劑和醫療保護設備，以及實驗室人員培訓，並幫助其加強公眾宣傳教育和社區監控。目前，已有45個非洲國家擁有了新冠病毒檢測能力。

▲中國與非洲國家舉行視訊專家會議。（圖／翻攝新華網）

▲中國與非洲國家舉行視訊專家會議。（圖／翻攝新華網）

中國與非洲國家也於18日就新冠肺炎疫情防控舉行專家視訊會議，包括24個非洲國家和非洲疾控中心的近300名官員和專家，通過網絡參加。中國外交部發言人耿爽表示，中方已通過非洲疾控中心提供一批檢測試劑，並向有關出現疫情的非洲國家提供緊急抗疫物資援助，中國援非醫療隊也在積極參與所在國家抗疫行動。　

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