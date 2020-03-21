市場0需求…荷蘭鬱金香80％被連根拔起　最高單日銷毀百萬朵

▲荷蘭正值鬱金香花季。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

荷蘭正值鬱金香花季，但武漢肺炎疫情蔓延，市場需求大減，花農一天銷毀數百萬朵花成為前所未見的景象。

荷蘭大型花卉拍賣市場Royal FloraHolland表示，國內花卉年採收量的70%至80%已被銷毀。

Royal FloraHolland發言人席（Michel van Schie）說：「唯一解方是銷毀它們。這真的是頭一次我們必須這樣做。荷蘭拍賣市場存在100多年，這是我們首次身陷這樣的危機。」

大量的鬱金香、玫瑰、菊花等花卉上週在全球最大花卉市場等待被銷毀。

五顏六色的花朵通常多半被用來當作浪漫示愛或母親節的禮物，但現在被連根拔起，丟進大型廢棄桶。

武漢肺炎疫情席捲全球，皇家球莖花卉種植者協會（Royal Association of Bulb Producers）會長克萊恩（Prisca Kleijn）表示，商家因疫情而紛紛暫時關閉，造成「嚴重」後果。

她說：「我們從未看過這種景象，全歐洲陷入疫情危機，所以對花卉完全沒有需求。」

克萊恩說：「母親節即將來臨，鬱金香花農從1月開始採收至4、5月，所以現在是採收季中間，正是他們必須賺點錢的時候。」