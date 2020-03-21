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元大S＆P原油正2遭質疑　金管會：投資人自認權益受損可申訴

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲市場傳出元大證券「自肥」一事，金管會今天澄清，發布函令前並未向業者透露。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國際油價慘跌，元大S&P原油正2（00672L）淨值低於2元，已達下市門檻，金管會19日發布函令放寬標準，暫時解除下市危機，不過市場傳出元大在發布函令當天買該檔ETF逾12萬張，引起外界質疑有「自肥」的疑慮，金管會今（21）日表示，發布前並未向業者透露，且未與元大證券有任何接觸，絕不會容許證券商藉機獲利。

市場質疑金管會的特赦令走漏風聲，元大證券有「自肥」的疑慮，金管會證期局今天澄清，修正標準是為避免7萬餘名散戶投資人權益受損，「元大原油正2 期貨ETF」的散戶投資人有7萬餘人，僅因單日國際原油價格重挫，立即達到標準而被迫清算，將影響廣大投資人權益，因此為減緩市場單日價格大幅波動的短期衝擊，避免投資人受損，金管會修改證券投資信託基金清算規範，強調「發布前並未向業者透露，且未與元大證券有任何接觸」。

請繼續往下閱讀...

外界質疑元大證券3月19日買進該檔期貨ETF 12萬張獲利，金管會表示，已請證交所依監視制度辦法進行查核，經查元大證券的純自營帳戶並無為自己買賣，12萬張為元大證券的ETF流動量提供者造市專戶、其他業務避險專戶及經紀業務受託買賣帳戶的交易總額，但相關帳戶交易的合理性將再進一步分析。

金管會強調，絕不會容許證券商或任何人藉機從事證券不法交易獲取利益，如發現將依法嚴辦，以維護投資大眾權益。

對於投資人若認為權益受損，金管會指出，期貨ETF若達到清算標準，需先向金管會申請核准後，再依證交所現有ETF下市規範辦理，尚須約1至1.5個月期間始可完成後續下市相關程序，且確定下市日期後會再辦理公告，並非達到清算標準後立刻下市。若投資人於3月19日有因聽從證券商營業員建議先行出售，而認為有權益受損，投資人可檢具事證向金管會提出申訴。

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