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30分鐘埋一次屍體！義大利「死太多人」慘況曝　確診後再見家人「已是葬禮」

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記者黃心瑀／綜合報導

新冠病毒在全球肆虐，義大利的災情更被認為到達「史詩級」的程度，一名英國護士康納（Connor McAinsh）在義國新冠肺炎的重災區貝加莫（Bergamo）工作，他現在的主要工作就是治療新冠肺炎病患，但人卻「無止盡」的到來，一旦有病人死亡並被移出病房，這個空位就會馬上被另一名病患填上，並且幾乎是每30分鐘就有人會被下葬。

截至20日為止，義大利新冠肺炎的確診人數已經逼近5千大關，死亡人數更來到4032人。綜合外媒報導，康納目前正在貝加莫的加瓦澤尼醫院（Gavazeni Hospital）工作，該區域位於米蘭附近，並且被認為屬於新冠肺炎影響的重災區；在一天從艱辛的夜班下班之後，每天主要的工作就是治療新冠肺炎患者的康納表示，疫情讓死亡率上升的如此的快，一旦有人死亡，或是將確診病患轉院，空下來的床位就會馬上接納新的病人。

康納說，醫院現在變成專門治療新冠肺炎的患者，有源源不斷的人進到醫院，只要有床位，就會有新的病患入住，也因為如此與患者一對一的關係變少了，你只會知道他們的總數有多少，然後盡可能的騰出更多的空床；而在醫院的走廊則是擠滿了確診患者，以及必須得工作14小時才能輪班的工作人員。

除了上述這些情況，康納還說，因為死亡人數不斷增加，墓地也進入無法應付的狀況，因此不得不在醫院外面搭起一個帳篷，當地的貝加莫公墓則是每30分鐘進行一次埋葬的工作，與此同時現場不會有任何親人，就像完全隔離一樣。

康納說，大多數患者在被救護車載到醫院前，會見到一次家人，隨後便完全無法聯繫，然後家人再度接獲消息時很有可能已是死訊跟葬禮；在這樣的情況下，只會增加無助感，當有人死亡時，醫護人員也無法為這些人做任何事。義大利的病情迅速升溫，身為英國人的康納向其他在英國的人民發出警告，請大家不要低估新冠病毒的威脅，病毒的變化是如此的快，以至於沒有人意識跟預期到這點。

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