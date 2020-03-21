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瘋搶物資！經部找5大衛生紙、泡麵商喝咖啡　承諾連2周24小時生產

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▲新冠肺炎確診數破百，民眾恐慌前往賣場囤貨，民生物資遭搶購一空。（圖／記者林敬旻攝）

▲新冠肺炎確診數破百，民眾恐慌前往賣場囤貨，民生物資遭搶購一空。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，台灣確診病例近期增多，民眾搶著囤積物資，經濟部長沈榮津繼昨天幽默表示「存量足夠七卡臣300年」，向國人掛保證衛生紙供應無虞、不用搶購，今（21）日特別找國內5大衛生紙、泡麵製造商喝咖啡，除了表達2個感謝外，同時也承諾將會連續2周，24小時全天候生產。

經濟部今天在官方粉絲團上指出，經濟部長沈榮津約國內主要衛生紙、泡麵製造商開會，用2個感謝向民眾報告工作重點。首先，感謝主要衛生紙跟泡麵製造商的配合，這2個產業都表達願意配合政府，承諾將會連續2周，24小時全天候生產，「民眾比較擔心的時候，把物資的產量衝起來，產好產滿」。

請繼續往下閱讀...

再者，經濟部也要感謝各大賣場，目前已有家樂福、愛買、好市多、大潤發、全聯，在與政府討論後，實施衛生紙一人限買一串的措施，主要是有極少數人當成在批發、直接買到爆，在比較熱門的賣場，工作人員一天內就得幫衛生紙補貨上架50次。

經濟部指出，「七卡臣（拭尻川）、慶鼻（擤鼻），大家都需要。」賣場限買一串，讓民眾都可以買到，且衛生紙製造商也承諾會全天候生產，讓民眾可以買、慢慢買。

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