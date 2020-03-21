義大利「婚禮0賓客」仍要戴口罩接吻　新娘眼神死站空蕩廣場

▲義大利一對新人在疫情爆發時期完婚。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

義大利成為全球新冠肺炎（COVID-19）疫情最慘重的國家，政府已同意部署軍隊，強硬執行封城舉措。不過，仍有一對情侶堅持在「0賓客」的狀態下結婚，兩人戴著口罩親吻彼此，站在空蕩的廣場完成儀式。

《太陽報》報導，46歲的費爾南德斯（Diego Fernandes）與30歲的薩爾加多（Deni Salgado）在義大利拿坡里舉行婚禮儀式，沒有賓客到場，只有路過的人見證這段愛情，兩人戴著口罩親吻，新娘穿著白紗拿著捧花，不過照片中見不到明顯喜悅的表情。該國目前處於全面封鎖狀態，確診與死亡數日前都超過中國，各地街上相當冷清。

▲口罩遮住的臉龐看不到明顯表情。（圖／路透）



歐洲成為新冠肺炎疫情爆發的中心，義大利、西班牙、法國、德國與英國的病例數如雪球般越滾越多。回到11天以前，義大利下令進行封鎖，所有的公共活動與體育賽事都被禁止，電影院、健身房、酒吧等場所也關閉。

▲賓客因為疫情關係無法到場祝福。（圖／路透）



義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）表示，除了藥局、雜貨店可以開放，全國所有的店面都要暫停營業。民眾只有在絕對必要的情況下才能外出，像是工作、購買生活用品等；義大利當局已對4萬多違法命令的人提出相關指控。