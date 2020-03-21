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美國疫情最高峰還沒到！每11確診僅1通報　最高恐日增50萬例

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,紐約。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約時代廣場相當冷清。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國哥倫比亞大學研究顯示，由於美國採檢2019冠狀病毒疾病遲滯，可能存在大量未發現患者持續散播病毒，若放任疫情不管，可能達到最多單日新增50萬起病例的嚴重程度。

「紐約時報」報導，在美國，俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）實際感染人數遠比目前採檢呈現的更多，必須在病例還不多的地區採取限制社交接觸的嚴格措施，以在未來數月內阻止疫情擴大、避免更多人死亡。

哥倫比亞大學（Columbia University）研究人員利用紐時的已知病例資料庫，結合美國人口調查與統計局（Census Bureau）數據，根據現有對病毒的知識，模擬疫情發展得出上述結論。

即便傳染率減半　兩個月內仍恐65萬人染病

這些估算尚有不確定性，且隨著美國採取前所未有的防疫措施，也可能有變，但仍提供了昭然若揭的警示：即使美國把傳染率減半，未來兩個月內可能仍有65萬人染病，況且要做到減半傳染率，已經非常困難。

研究員表示，病例會增加，主要是因為症狀輕微的美國民眾帶有病毒並散播，渾然不知自己感染；未檢測出來的病例之多，反映出美國在採檢工作上有多遲滯，估計未檢測出來的病例，比官方通報的多11倍。

研究員說，紐約市、西雅圖、波士頓及加州部分地區已出現大批人感染，即使過去數週採取了特殊措施，可能也無法阻止病例顯著增加。

紐約市是全美疫情最嚴重的城市，目前確診病例超過4000起，就算再樂觀，恐怕也還要增加數倍。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,紐約。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約民眾紛紛戴起口罩防疫。（圖／達志影像／美聯社）

美疫情高峰座落5月或6月

這份報告的圖表嘗試說明限制措施與疫情減緩的關聯。若政府不採取任何防疫措施，到5月21日左右，美國可能達到單日新增50萬例的高峰；若採取部分措施，高峰就會延緩到6月下旬出現，屆時仍會單日新增近30萬病例；唯有採取最嚴格措施，才能避免出現日增上萬例的情況。美國現目前每日新增數千例。

此外，美國有部分地區尚未出現大規模感染，研究顯示，若關閉學校、禁止大型集會、實施採檢、隔離患者及與患者接觸過的人，仍有可能避免最糟糕的狀況發生，疫情將只在有限範圍內傳播，且速度減緩，造成的後果也較不嚴重，但這需要立即、在所有地方實施限制措施。

帶領這個研究團隊的哥倫比亞大學環境健康科學教授夏曼（Jeffrey Shaman）指出，這是自1918年西班牙流感之後疫情最慘重的傳染病，「會出現第二次世界大戰以來從未有過的犧牲，帶來很大的破壞，我們難以輕易脫身」。

限制措施已在美國許多地方改變人民日常生活，餐廳及學校關閉，人們開始遠距工作，旅客延後行程，這些改變應該可以降低傳染率。在加州、紐約州及伊利諾州，官員為阻止疫情散播，宣布更嚴格的指令，這意味至少1/5的美國人未來一段時間必須待在家裡，可能還有更多州跟進。

但也有一些地區冥頑不靈。在堪薩斯州的威契塔（Wichita）及田納西州的諾克斯市（Knoxville），酒吧和餐廳照常營業；芝加哥的一些購物中心還開門迎客，俄勒岡州的消遣性質大麻商店及全國一些零售連鎖店亦然。許多企業仍要求員工到辦公室上班。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,紐約。（圖／達志影像／美聯社）

▲專家推估每位確診病患會傳給2.2人。（圖／達志影像／美聯社）

每11染病者僅1人被通報

哥倫比亞大學研究員的模擬，是藉著觀察疫情到3月13日為止在美國發展的趨勢來運作，利用觀察結果推測疫情的重要特徵，其中之一是推估目前每名患者會感染約2.2人，算是高傳染性。

另一項推測是關於有多少人會在不知道自己染病的情況下把病毒傳出去。研究員發現，2019冠狀病毒疾病傳染速度太快，無法只用已知病例解釋，且每11名感染者中，約只有一例被通報。

數名研究員表示，美國的病毒採檢步調太慢，是感染者未獲通報比例很高的主因。數據顯示，即使近日加強採檢，美國在採檢總數及人均採檢數量上，仍落後於義大利及韓國。

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