出院31天後…26歲妹檢測再呈陽性！工作人員苦惱「我們也不清楚」

▲武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎病毒狡猾，廣西南寧一名26歲的黃姓女患者，2月10日治癒出院後，3月12日複檢陽性，14日再次複核陽性！百色市政府表示，目前該患者在南寧市一家醫院隔離治療，相關接觸人員正在排查，「她在過了2個14天後複檢陽性，至於是什麼原因呈陽性，目前我們也不清楚。」

▲網傳關於復陽病例密切接觸者協查函 。（圖／紅星新聞）

據《紅星新聞》報導，一份落款為「南寧市疾病預防控制中心」的「新冠肺炎復陽病例密切接觸者協查函」近日在網上傳播。內容顯示，一名新冠肺炎確診病例黃某，女，26歲，1月30日確診並在南寧市第四人民醫院治療，2月10日治癒出院後經集中隔離14天，2月25日返回百色市，3月12日於南寧市第四人民醫院複檢陽性，14日再次檢測為陽性。

對此，百色市疾控中心證實，確實收到復陽病例相關文件，「具體情況我們不便答覆，對於該文件如何洩露出去的，有關部門正在調查。」當地政府人員20日稱，黃某確在治癒出院1個月後，複檢陽性，目前在南寧市一家醫院隔離治療，相關接觸人員正在排查，「她在過了2個14天後複檢陽性，至於是什麼原因呈陽性，目前我們也不清楚。」

據南寧市衛健委消息，1月30日0-24時新增確診病例1例，即為26歲黃某，百色市田陽人，常住武漢，她在1月21日乘坐航班由武漢至南寧，並入住西鄉塘區某酒店。因「背部酸痛」等症狀於1月21日在廣西醫科大學第二附屬醫院就診，1月23日轉至南寧市第四人民醫院，期間反覆檢測，1月30日確診後進行隔離治療，病情穩定。當時有密切接觸者4人在接受醫學觀察。