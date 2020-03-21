台股一周內暴跌近千點！　法人解析後市觀察重點＆選股方向

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

台股本周如坐乘大怒神一般，一路從萬點之上下殺到低點8500點附近，直到周五（20日）受央行降息1碼、金管會祭出限空令，以及國安基金進場護盤三大措施激勵，才反彈收漲552.75點，終場站回9200點關卡。

富蘭克林華美投信指出，台股單周內迅速跌破10年線（9,100點）支撐，難以用技術線型做分析，簡單建議是先降低持股波動、審慎操作，轉往投資部分產業較不受影響的資本支出上游類股。

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富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，「這波股市修正起源於新冠疫情突然擴散，終結也需要疫情結束。」他指出，短期內可觀察留意三個重點，包括確診人數是否下降、快篩人流管理順利執行，以及幾種有效治療藥物何時推出。目前專家預估3月底至4月底前新藥較可能完成測試，則能讓市場投資信心恢復，一旦美國股市止跌回穩後，則台股也將恢復基本面表現。

周書玄分析，就過去經驗來看，台股跌破10年均線，確實投資價值浮現，目前台股股價淨值比(PB)僅1.4倍，相較2008金融海嘯時最低僅1倍左右，不過，因新冠疫情與各國狀況具不確定因素，短期內股市波動度偏大，建議先降低波動、操作應較審慎，不應貿然大幅加碼買進，建議靜待疫情趨緩後，且大盤成交量縮減至較低點，再伺機擇優布局。

展望後市，富蘭克林華美投信認為，投資仍看好基本面佳且趨勢向上的標的，如半導體、伺服器、光纖與互聯網、生技醫療與健康食品等類股，建議投資人不妨冷靜持續觀察疫情變化，相對審慎操作，或藉由專業團隊操作之台股基金，作中長期投資布局。