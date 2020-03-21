「勇闖確診病房」探望信徒！義大利18神父染肺炎死

▲義大利的災情被認為已經到達「史詩級」的程度。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

新冠肺炎全球大流行，各國為了控制疫情持續擴散，紛紛祭出禁止外出、封城或封國政策，然而日前天主教教宗方濟各卻帶頭鼓勵神父，「應該鼓起勇氣，主動探望病人」，有許多神父因此進入重症監護病房，探望感染肺炎的病人，導致有多名神父感染新冠病毒。據悉，截至目前為止，已有18名神父死於肺炎。

根據義大利天主教報紙Avvenire報導，位於米蘭東北方的周貝爾加莫教區至少有10名神父死於新冠病毒，帕瑪市則有5名神父死亡，另外，布雷西亞、克雷莫納以及米蘭也分別傳出死亡案例，共計最少有18名神父因感染新冠肺炎死亡，比醫療人員感染肺炎死亡的案例還要多。

貝爾加莫是義大利目前疫情最為嚴重的地區之一，截至13日該省就有4643人感染，是義大利總感染人數11%，然而該地區總人口僅佔義大利總人口的0.2%。貝爾加莫的死亡人數甚至多到太平間已經不夠存放所有屍體，當局更是派出軍用卡車將棺材運送至當地。為了防止傳染，當局禁止民眾舉辦喪禮與婚禮，包括這些死亡的神職人員在內。

根據《每日郵報》報導，方濟各先前曾多次呼籲神父應該花更多的時間「探病」，探望感染新冠肺炎的教徒，以幫助他們走出難關。許多民眾認為，儘管這些神父們都帶著防護眼鏡、手套、長袍以及護目鏡等防護工具，但在非常時期進入重症監護病房但探視病人，仍是非常不恰當的行為。

義大利單日新增5986例，627死，累計共47021例，4032死。