蓬佩奧指中國處理疫情失當　北京反批「說謊」：試圖歸罪他人！

▲美國國務卿蓬佩奧指中國害無數生命陷入危險。（圖／路透）



文／中央社華盛頓20日綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧今天要求中國分享更多有關新型冠狀病毒的資料，並指中國未能正確處理疫情，害無數生命涉險；北京當局則抨擊蓬佩奧說謊，且稱美國政府試圖歸罪於他人。

法新社報導，美國與中國之間越演越烈的鬥爭，在俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球大流行上又起了新一波衝突。這種疾病最早在中國湖北省武漢市被發現，目前全球超過25萬人感染，西方國家的生活紛紛因封鎖等防疫措施而受約束。

美國總統川普執意稱新型冠狀病毒為「中國病毒」 ，激怒了北京當局。蓬佩奧（Mike Pompeo）和川普同一陣線，他說，北京很早就瞭解此疾病，因此對科學家有「特殊的義務」。

蓬佩奧在白宮對媒體表示：「這不是報復。我們必須確定，即使到了今天，提供給每個國家的資料組，包括給中國共產黨的資料組，能讓全世界都可取得。確保人員安全是極度必要的事。」 蓬佩奧先前接受福斯新聞頻道（Fox News）訪問時 說，中國在發現新型冠狀病毒之前，讓「數十萬人」離開武漢、跑到義大利等地，「浪費了寶貴的時間」。

如今義大利疫情慘重，境內因2019冠狀病毒疾病死亡的人 數比中國還多。蓬佩奧表示：「中國共產黨未能正確處理，結果讓無數生命陷入險境。」 中國外交部發言人華春瑩則以英語推文表達憤怒： 「別再說謊了！」她說：「如世界衛生組織（WHO）專家所言，中國的努力讓數十萬人免於感染。」

另一名中國外交部發言人耿爽也在北京一場簡報會中表示，中國付出「巨大犧牲」，為全球健康做出貢獻。他說，美方有些人試圖對中國的抗疫戰汙名化，並把過錯推到中國身上。