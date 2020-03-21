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檢測結果出爐！伊凡卡隔離1星期　返回白宮時間曝光　

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▲▼白宮顧問伊凡卡（Ivanka Trump）20日陪同總統川普召開記者會。（圖／路透）

▲白宮顧問伊凡卡（Ivanka Trump）20日陪同總統川普召開記者會。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普千金、白宮顧問伊凡卡（Ivanka Trump）日前曾和確診的澳洲內政部長會面，且近距離的合照，為了避免傳染，她也立刻在家中自主隔離。而美國媒體也在20日證實，伊凡卡的檢測結果為陰性，目前已經返回工作崗位。

綜合外媒報導，澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）13日確認感染新冠肺炎，而他在確診前一周曾訪問美國，不僅和伊凡卡見面，還與美國司法部長巴爾（William Bar）、總統顧問康威（Kellyanne Conway）、國內政策委員會主席格羅根（Joe Grogan）等人近距離接觸。

▲▼伊凡卡上周曾與到訪的澳洲內政部長近距離合照。（圖／翻攝自Twitter／@AusintheUS）

▲伊凡卡（右4）曾與到訪的澳洲內政部長（右3）近距離合照。（圖／翻攝自Twitter／@AusintheUS）

伊凡卡得知後，立刻聽從醫生指示，在家中進行隔離，並與白宮保持「遠距辦公」，確保自己、家人與白宮人員的安全。所幸消息指出，20日檢測結果出爐，伊凡卡並未感染新冠肺炎，目前也準備返回白宮工作。

稍早也傳出，美國副總統潘斯（Mike Pence）辦公室人員出現確診，白宮首次出現人員染疫。副總統新聞秘書米勒（Katie Miller）表示，總統川普和潘斯都沒有和該名確診人員的近距離接觸史。

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