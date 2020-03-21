義大利郵輪36例確診！639名旅客已下船回家　官員：不知多少人染病

▲「歌詩達耀目號」郵輪出現確診病例，在法國馬賽港停靠。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

義大利「歌詩達耀目號」（Costa Luminosa）郵輪在法國馬賽港停靠期間，驗出36例新冠肺炎確診病患，當地官員表示，他無法評估到底有多少已染病的旅客下船了，在此期間又會傳染給多少人，而這艘船也會在20日下午繼續開往義大利薩沃納（Savona）。

綜合外媒報導，「歌詩達耀目號」5日從美國佛羅里達州羅德岱堡（Fort Lauderdale）出發，預計航行至義大利威尼斯；豈料出發3天後就在波多黎各放下2名乘客，這2人隨後確認感染新冠肺炎，接著郵輪在15號讓4名出現疑似症狀的乘客，在西班牙加納利群島（Canary Islands）下船，16日在開曼群島（Cayman Islands）放下3人，截至當時船上共有3人確診。

▲▼郵輪員工戴著口罩到各個房間送餐。



「歌詩達耀目號」停靠法國馬賽港（Marseille）時，已經有75人出現症狀，當局要求必須做完檢測後，才會放行船上1420人，而目前已經有639名旅客下船；其中235名美國人與77名加拿大人，已經乘坐巴士前往機場，準備飛回美國，而在這過程中又有5人確診。另外，10名西班牙人也準備搭機離開，187名法國人則乘坐公車返家。

法國港務局表示，所有下船乘客無論是否出現症狀，都必須全程攜帶口罩，並待在家中進行隔離。嘉年華集團（Carnival Corp）旗下的義大利歌詩達郵輪公司（Costa Cruises）也表示，所有航線都停駛至4月3日，並會加強郵輪上的預防措施。