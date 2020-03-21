他「死亡直播」摔落富士山！日媒揭超悲慘一生：10年司法考試+大腸癌末期

▲影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。

實習記者周依儒／綜合報導

日本47歲直播主TEDZU去年10月登富士山直播時不幸摔落身亡，這場「死亡直播」也全程錄了下來被上傳到網路，引發網友熱議，很多人認為是TEDZU自作自受，不值得同情。不過，近期日本電視台探討TEDZU的背景，意外揭開他悲慘的人生。

據JCAST報導，TEDZU出生於愛媛縣，當年考大學失利落榜後，就搬到東京打工賺取美國留學費，之後就帶著辛苦存的錢到美國留學，留學回來才順利考進日本大學主修法律。但沒想到畢業後卻一直都無法通過司法考試成為律師，考了10年司法考試讓他逐漸失去幹勁。

▲富士山是一座活火山，主峰海拔3776公尺。（圖／達志影像／美聯社）



TEDZU的房東表示，TEDZU是一個人住，幾乎沒有帶過朋友回家，且他房間的燈經常都是從晚上一直亮到早上，房內也有許多準備律師考試的參考書。

獨居也幾乎沒朋友的TEDZU，直到有一天偶然接觸到直播網站「niconico」，就開始利用直播記錄自己的生活，雖然觀眾不多，但也在上面交到了一些朋友，甚至會一起相約去爬富士山。

就在TEDZU身亡前幾天，因為有觀眾表示想看富士山的雪景，五天後他就出發前往富士山直播。當天TEDZU並未穿著專業的登山裝備，因此在準備攻頂時突然失足跌落山谷，直播鏡頭也跟著一起翻滾下去。這場死亡直播也引起眾人關注，甚至有人表示當天氣候不佳，TEDZU又沒穿著專業裝備，根本是自作自受。

據悉，TEDZU在過往的直播中有提到自己在2018年時罹患大腸癌末期，跑遍東京各大醫院治療後，雖然存活率只有1%，但他仍然樂觀面對，也時不時和網友分享抗癌過程。