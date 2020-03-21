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中市都發局長子國外返台二採陰性　黃文彬「居家辦公」感謝大家關心

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▲▼中市都發局長黃文彬得知兒子二採陰性十分開心。（圖／台中市政府提供）

▲中市都發局長黃文彬得知兒子二採陰性十分開心，感謝各界關心。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市都市發展局長黃文彬因兒子國外返台後，出現身體不適被收容檢驗，黃也在家自主管理。黃的兒子20日新冠肺炎（武漢肺炎）二採仍是陰性。中市衛生局長曾梓展表示，黃文彬兒子仍為居家檢疫對象，黃局長也繼續自主健康管理改為「居家辦公」，等兒子居家檢疫結束再返回市府。

中市新聞局長黃國瑋21日表示，黃文彬局長在等待兒子檢驗期間「真情告白」，在臉書po文道出一名爸爸心聲，更強調「病毒也許可怕，但家人間的愛，無敵」，感動眾多網友，紛喊爆哭與加油，如今肺炎檢驗結果出爐，初採、二採兩次均為陰性。

▲▼中市都發局長黃文彬得知兒子二採陰性十分開心。（圖／台中市政府提供）

▲黃文彬仍持續自主健康管理，在家辦公，等兒子居家檢疫結束再返回市府。（圖／台中市政府提供）

而都發局長黃文彬也特別錄一段影片感謝各界關心，他直言「太高興了」，孩子在醫院檢查的結果，兩次都是陰性，大家都鬆了一口氣，當爸爸糾結的心情總算要放下了。

他也打電話問孩子說，你有發燒嗎？醫院有檢查嗎？他總是跟我講說，爸爸一切都很好，就是想吃媽媽煮的東西。不管怎麼樣，孩子的警報解除了，但為了慎重起見，他準備好了再回去上班，服務大家，謝謝大家的關心，謝謝。

・停產會崩潰

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