美歷史首次！川普批准紐約州列入「重大災區」 　確診破8千…求聯邦資源

▲美國總統川普批准紐約州成為重大災區。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）20日宣布，新冠肺炎疫情嚴重的紐約州將列為「重大災區」（major disaster area），這也是美國歷史上第一次，總統因「公共健康」將某地列為重大災區。基於此，聯邦政府需要支付紐約州75％的救災經費，並派遣醫療人力及資源至紐約。

參議員舒默（Chuck Schumer）20日在推特發文指出，總統川普剛剛批准紐約州成為聯邦「重大災區」，聯邦緊急事務管理局（FEMA）必須立刻展開行動，向紐約州提供數十億美元的直接援助。根據規定，FEMA必須派遣醫療人力到災區，協助建立臨時新冠病毒檢測中心、替公共設施消毒，並提供需求量龐大的口罩、手套。

Pres. Trump just approved a major disaster declaration for New York to fight coronavirus.



Sen. @GillibrandNY and I pushed for this!



FEMA needs to get to work NOW to open these MANY billions in direct aid for New York and individuals to help save lives and protect public health. — Chuck Schumer (@SenSchumer) March 20, 2020

另外，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）也要求聯邦政府，替受到經濟衝擊影響的居民提供就也補貼與臨時住所，並透過「災難補充營養援助計畫」（D-SNAP）提供額外的食物援助。

紐約州是美國受到新冠肺炎影響最嚴重的州，截至當地時間20日下午，該州共有8310例確診，比前一天暴增2000例，其中5151例集中在紐約市；古莫也坦承，該州的醫療系統正處於崩潰邊緣。

古莫於20日上午發布了「禁足令」，要求所有非必要的商店與服務，從22日晚間8時開始關閉，居民非必要的話不許外出，所有非必要的集會也取消，違者可處以罰鍰。