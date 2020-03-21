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美歷史首次！川普批准紐約州列入「重大災區」 　確診破8千…求聯邦資源

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普批准紐約州成為重大災區。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）20日宣布，新冠肺炎疫情嚴重的紐約州將列為「重大災區」（major disaster area），這也是美國歷史上第一次，總統因「公共健康」將某地列為重大災區。基於此，聯邦政府需要支付紐約州75％的救災經費，並派遣醫療人力及資源至紐約。

參議員舒默（Chuck Schumer）20日在推特發文指出，總統川普剛剛批准紐約州成為聯邦「重大災區」，聯邦緊急事務管理局（FEMA）必須立刻展開行動，向紐約州提供數十億美元的直接援助。根據規定，FEMA必須派遣醫療人力到災區，協助建立臨時新冠病毒檢測中心、替公共設施消毒，並提供需求量龐大的口罩、手套。

另外，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）也要求聯邦政府，替受到經濟衝擊影響的居民提供就也補貼與臨時住所，並透過「災難補充營養援助計畫」（D-SNAP）提供額外的食物援助。

紐約州是美國受到新冠肺炎影響最嚴重的州，截至當地時間20日下午，該州共有8310例確診，比前一天暴增2000例，其中5151例集中在紐約市；古莫也坦承，該州的醫療系統正處於崩潰邊緣。

古莫於20日上午發布了「禁足令」，要求所有非必要的商店與服務，從22日晚間8時開始關閉，居民非必要的話不許外出，所有非必要的集會也取消，違者可處以罰鍰。

 
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