美國治新冠肺炎超貴！　罹癌女沒保險確診…收到106萬天價帳單傻眼

▲ 美國新冠肺炎疫情急速惡化。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國累計1.9萬起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，其中250人死亡。波士頓一名女子阿斯基尼（Danni Askini）持續接受淋巴癌治療，2月出現胸痛、呼吸急促及偏頭痛症狀，為此跑了3趟急診室，接著接受新冠病毒篩檢，結果呈陽性，收到帳單才得知自己得支付34927.43美元（約新台幣106萬元）天價的醫療費用。

阿斯基尼2月出現症狀時首先聯絡她的腫瘤科醫生，醫生懷疑她正在服用的新藥可能有問題，要她赴急診室就醫。當地地區醫院醫生判斷，她可能罹患肺炎，便讓她返家。然而阿斯基尼的身體狀況在隨後幾天內惡化，體溫急遽下降，還出現咳嗽症狀，又去了急診室2次後接受篩檢，3天後得知結果為陽性，接著就收到這筆帳單。

阿斯基尼接受《時代》訪問時表示，「我當時非常震驚，我不認識任何一個這麼有錢的人」，且她當時正在新工作開始前的待業期，沒有醫療保險。她14日在推特上宣布，已經擺脫新冠肺炎和流感，恢復健康，也申請醫療補助，希望補助可以追溯回她的天價帳單。

阿斯基尼確診入院後不久，美國政府通過《家庭應對疫情援助法案》（Families First Coronavirus Response Act），提供免費病毒檢測。但衛生保健組織凱澤家庭基金會（Kaiser Family Foundation）分析，患者可能依舊得支付數千美元的治療費用，包括急診、門診及急救護理中心費用。

凱澤家庭基金會估計，以一名沒有併發症且有雇主責任保險的人來說，感染新冠肺炎的平均治療費用約落在9763美元（新台幣約30萬元）。治療期間若有其他問題，帳單金額可能高達20292美元（新台幣約61萬元）。健康組織FAIR Health則分析指出，在美國治療新冠肺炎的平均費用可能高達數千美元。

另一方面，就算沒有確診新冠肺炎，這場流行病同樣可能帶來龐大的財務負擔。邁阿密男子阿茲庫（Osmel Martinez Azcue）2月赴中國出差，回國後出現流感症狀。由於沒有高額保險，他通常會服用成藥，但在疫情陰影之下，他前往醫院急診室，沒有接受病毒篩檢，而是接受流感測試，接著就收到3270美元（新台幣約9.9萬元）帳單。

阿茲庫質疑，「如果光是簡單的血檢和挖鼻腔採檢，醫院就要收取3270美元的費用，他們怎麼能指望一般公民為消除人傳人的潛在風險作出貢獻呢？」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。