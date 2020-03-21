生前親曝前線物資短缺：手套用完了！　義大利重災區醫師染病殉職

▲ 義大利醫療崩潰。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利新冠肺炎（COVID-19）確診個案來到4.7萬起，死亡人數突破4千，第一線醫療人力、資源都面臨短缺。義國一名醫師此前受訪時，根據自身於前線奮鬥的經驗表達對醫護人員的擔憂，未料幾周後便因新冠肺炎在米蘭病逝。

57歲的醫生納塔利（Marcello Natali）接受《歐洲新聞台》採訪時披露，醫護人員使用的乳膠手套「已經用完了」，且義大利對於這場席捲歐洲的健康危機還未做好準備，「我們當然還沒準備好面對這種情況。也因為我們這一代是抗生素最氾濫的時代，從小到大都認為只要有一顆藥丸就能對抗疾病、解決所有問題。」

▲ 納塔利受訪時親曝前線慘況。

倫巴底是義大利重災區，而納塔利長年以來都在倫巴底的克雷莫納小鎮（Cremona）行醫，確診後被轉送米蘭接受治療，病情惡化成雙重肺炎（double pneumonia），不治身亡。義大利醫師聯合會（Italian Federation of General Practitioners）一名代表已經證實納塔利的死訊，並稱目前的局勢是「一場戰爭」。

醫師聯合會地區秘書佩德里尼（Paola Pedrini）透露，災情慘重的貝加莫（Bergamo）共600名醫生中，已經有110人染病。根據統計，義大利已有2629名醫護人員確診，佔全國醫護的0.3%。

19日消息指出，義國新增5名醫生死於新冠病毒，累計達到13人。本周去世的2名醫生已經70多歲，退休後重上崗位協助抗疫，不幸染病身亡。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。