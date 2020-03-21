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獨／英國超市也淨空！直飛機票一位難求　滯倫敦台人：不敢冒險回台灣

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▲▼英國倫敦郊區超市全被搶購一空。（圖／受訪者提供）

▲英國倫敦郊區超市全被搶購一空。（圖／郭小姐提供）

記者張方瑀／採訪報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，尤其確診數突破4000例的英國，讓滯留在當地的台灣人更是緊繃；在英國倫敦工作的台灣民眾就表示，現在大部分的公司都已實施在家上班，且對英國醫療不夠信任，加上近日單程直飛機票一票難求，讓許多台灣人都決定原地隔離，不冒轉機感染的風險回台灣。

在英國倫敦工作的郭小姐向《ETtoday新聞雲》記者表示，英國許多公司從16日開始採行居家上班，透過視訊進行每天例行事項與會議。郭小姐直言，目前英國政府的防疫工作也沒有非常嚴謹，「朋友工作的大樓出現確診，結果只封了確診病患上班的那層樓，其他照常上班。」

▲▼英國倫敦郊區超市全被搶購一空。（圖／受訪者提供）

▲▼生鮮蔬果區也全都賣光。（圖／郭小姐提供）

▲▼英國倫敦郊區超市全被搶購一空。（圖／受訪者提供）

這現象雖然讓人緊張，但郭小姐也坦言，身邊許多留英的台灣人都沒有打算離開，「大家就都乖乖別動了吧，我根本沒想回去（台灣），去機場搭飛機更可怕。」她表示，因為大家不想承擔轉機時的感染風險，所以都傾向於買直飛的機票回台，加上不時有傳言說倫敦會封城，機場會關閉，「他們沒機位就買商務艙或頭等艙，一張都幾乎要超過10萬元。」

住在倫敦市中心的郭小姐說，路上其實就跟空城沒兩樣，地鐵也減少了班次，而街上戴口罩的人還是很少，「大概就亞洲人會戴，然後我出去三小時，大概只看到不到5個不是亞裔的人戴。」

不過，也因為住商分離的關係，所以倫敦市中心超市的東西相對充足，不太有買不到的狀況，但倫敦郊區的沃克斯豪爾（Vauxhall）與克拉珀姆（Clapham）的超市，就幾乎被「搶購一空」，不論是衛生紙、廚房紙巾、麵包、肉類或是生鮮蔬果，都被全部買光光，就連常用的感冒藥也都沒了。

為了避免民眾到超市搶購造成群聚感染，以及老年人買不到食物的情況，目前許多英國超市都採取了管制措施，分批讓民眾進入購買、限制產品購買量、加設老年人與弱勢族群的專屬購買時間。

英國首相強生（Boris Johnson）也在20日宣布，英國境內的酒吧、咖啡廳、餐廳、電影院和健身房等公共密閉空間，需盡快在當日晚間停止營業；且停工期間的員工薪水，將由政府負擔80％。

►英國新冠權威也中鏢！傳染病專家懷疑在「政府記者會」被感染
►英國下令關閉酒吧餐廳　政府負擔8成薪水
►謠傳倫敦即將封城　唐寧街否認：絕無可能

 
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