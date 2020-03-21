英國新冠權威也中鏢！傳染病專家懷疑在「政府記者會」被感染

▲英國新冠肺炎疫情持續蔓延，政府宣布，民眾應減少不必要外出。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

最早開始預測新冠肺炎（COVID-19）在中國大陸大規模傳播的英國傳染病科學家弗格森（Neil Ferguson）日前在推特上表示，雖然還沒接受篩檢，不過他開始出現高燒等新冠肺炎症狀，因此懷疑自己已感染新冠肺炎，目前正待在家中自我隔離，並以視訊形式繼續參與防疫會議。回想起傳染途徑，他表示，這幾周他參加了許多場會議，有多名在出席同場會議的同事也開始出現症狀。

▲英國傳染病專家Neil Ferguson。（圖／取自Neil Ferguson推特）

英國倫敦帝國學院 （Imperial College London）MRC全球傳染病分析中心專門為英國政府及世界衛生組織等機構提供諮詢。當時該機構曾預估，武漢的新冠肺炎疫情早已突破官方說法。而作為其中一員的弗格森在1月底就曾警告，如果要阻止肺炎感染持續擴散，就必須阻止至少60%的感染案例將病毒傳染給別人。

Sigh. Developed a slight dry but persistent cough yesterday and self isolated even though I felt fine. Then developed high fever at 4am today. There is a lot of COVID-19 in Westminster. — neil_ferguson (@neil_ferguson) March 18, 2020

弗格森18日在推特上寫道，「唉。雖然我現在感覺不錯，但昨天出現輕微的乾咳和持續性的咳嗽，並在今天凌晨4點發高燒。西敏市一定有很多人感染新冠病毒。」而弗格森隨即決定留在家中自我隔離觀察，作為英國防疫的重要一員，隔離期間他也會持續與同事進行視訊會議，討論防疫問題。弗格森表示，這是一種很奇怪的經歷，雖然很難受，但是不可怕。

據悉，弗格森19日接受BBC廣播頻道採訪時就開始出現些微症狀，他馬上進行自我隔離。他也提到，過去的幾周他不停地參加了多場有關防疫的會議，而他的同事中也有部分的人出現類似症狀。他懷疑，自己應該是在數天前在唐寧街（英國政府）舉辦的一場記者會上遭到感染。