約旦宣布「無限期戒嚴」抗新冠肺炎：人民不尊重法規才會這樣做





▲約旦政府發言人阿代勒發表聲明，「無限期戒嚴」。（圖／路透）

中央社／記者何宏儒

約旦政府宣布，為對抗新冠肺炎疫情，從當地時間今天上午7時起全國實施戒嚴，除非緊急情況，否則所有人行動自由遭限制，直到另行通知為止，違規者最重可處一年徒刑。

半島電視台（Al Jazeera）報導，政府發言人阿代勒（Amjad Adaileh）於20日在電視播出的聲明中宣布將實施戒嚴。他指出，由於「人民不尊重法規」，才會作出無限期實施戒嚴的決定。他警告，違反規定者恐遭「立即監禁，最長一年」。

在當局宣布將實施戒嚴後，數以千計民眾蜂湧前往巿場搶購食物和其他生活必需品，造成全國性的交通阻塞。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，這項政令指出：「政府將於24日宣布幾個特定時段，讓民眾可以辦理雜務。」

約旦已通報85起俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例，沒有死亡病例，但是官員擔心疫情可能會迅速蔓延。當局指出，有近5000人遭到隔離在首都安曼和死海（Dead Sea）地區的旅館內。

國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）於17日批准緊急法，讓總理拉查茲（Omar Razzaz）政府得以雷厲風行實施企業停業、限制人民行動自由等措施，以防範疫情蔓延。軍方於19日封鎖安曼並且禁止省際移動，全國1000萬人口進入高度戒備狀態。

於20日頒布的政令指出，工作性質屬於維持日常生活運作不可或缺者，得在總理和國防部長核准的前提下不受戒嚴限制。緊急醫療案件則須通知安全當局提供協助。

約旦已經對埃及、伊拉克、以色列、敘利亞和巴勒斯坦自治區（Palestinian Territories）關閉邊界，以防範武漢肺炎疫情散播，並已實施所有航班停飛、學校和大學停課兩週，以及關閉電影院、體育場所、觀光景點等措施。