美國ICU護士口罩用5天！兒科女醫嘆「情況非常糟」：我們沒有準備好

▲美國爆發新冠肺炎疫情。(圖/達志影像/美聯社)

記者蔡儀潔/綜合報導

隨著新冠肺炎疫情的快速擴散,美國也開始出現醫療物資短缺,一些醫護人員甚至不得不重複使用一次性口罩、防護服、面罩等防護裝備。華盛頓州的兒科醫生尼蘭•阿格巴(Niran Al-Agba)就直言,「情況非常糟糕,真的很糟糕,我認為我們沒有準備好。」

在新冠肺炎爆發期間,諸如口罩之類的醫療用品在美國迅速減少。阿格巴醫師向《紐約時報》表示,她努力讓自己的裝備能夠持續使用,在每次用完口罩後,都會在上面噴灑酒精,直到其破裂為止,「情況非常糟糕,真的很糟糕,我認為我們沒有準備好。」

無獨有偶,伊利諾伊州的一名加護病房護士,被告知要使用一次性口罩持續5天。加州的急診科醫生說,她的同事們已經開始將使用過的的口罩,存儲在塑膠容器中 ,以便之後與其他患者接觸時再次使用。

▲美國公共衛生服務署告訴民眾,停止購買口罩,以保留剩下的庫存。(圖/路透)

不少醫護人員如今在社群媒體上,使用#GetMePPE的標籤,向外界求助,同時希望政府能增加裝備以防止感染。美國副總統潘斯(Mike Pence)本週已建議建築公司停止訂購口罩,並將其所擁有的全部捐贈給醫院。美國公共衛生服務署署長傑羅姆•亞當斯也告訴美國民眾,停止購買口罩,以保留剩下的庫存。

According to management I’m wearing the last n95s available in house for now. They are telling us that we put our name on it and place it in a bag for up to FIVE days. All our airborne rooms are FULL of r/o covid and this is just in the ICU#getmeppe pic.twitter.com/ldRbAr8SLx