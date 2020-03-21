日媒：記取17年前SARS教訓　台灣防疫起步快

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，從新冠肺炎爆發後坐鎮至今。（圖／記者張榮恩攝）

中央社／記者楊明珠

新冠肺炎迅速蔓延全球，台灣防疫受到多國肯定。日本每日新聞報導，台灣防疫起步快，成功的抑制疫情擴大，有專家認為是因台灣記取17年前SARS慘劇的教訓，常保戒心。

每日新聞指出，有關2019冠狀病毒疾病（COVID- 19，武漢肺炎）疫情，台灣與中國在地理上近且人員往來多，但台灣成功的遏止疫情擴大，截至本月19日，確診人數108人，死者僅1人。國小、國中、高中目前照常上課。

美國史丹佛大學預防醫療研究中心主任王智弘（C. Jason Wang）受訪時表示，有85萬名台灣人旅居中國，一年之間有271萬中國人訪台。農曆新年是來自中國的觀光客或返鄉客最多的時期，台灣面臨的風險應是全球名列前茅的，如果台灣政府沒適當的採取防疫對策的話，可能有5000人會感染2019冠狀病毒。

王智弘本月3日在美國醫學權威期刊JAMA，刊登一篇有關台灣防疫對策的文章，對於台灣在疫情發生的初期實施邊境管制措施的成功加以分析。

王智弘表示，台灣實施的多項對策對其他國家也有助益。他還說，病毒的傳染、擴散如同海嘯般快速襲來，人容易被吞沒。防疫初期是否採取果敢的應對，是防疫能否成功的分水嶺。

王智弘在發表的論文很肯定台灣的政府作法，像是台灣的政府去年12月31日就對來自中國湖北省武漢的直航班機開始實施入機檢疫。鋪設檢疫網後，1月21日台灣首度出現新冠肺炎確診者就是從武漢返國的台灣女性。

台灣政府對她實施隔離，有密切接觸的46人也全體實施兩次採檢，以遏止疫情擴大。到1月23日之間的約3週之間實施檢疫，總共對38班客機4625人實施採檢。

台灣在防疫工作上，1月5日以後，有專家參與的對策會議多次召開。王智弘表示，邊境管制措施、防止疫情擴大的對策等，到2月24日為止，快速實施了124項行動計畫。

王智弘指出，台灣記取2002年至2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）肆虐，造成37人死亡的教訓，常保持戒心，建立了能立刻因應緊急事態的制度。台灣在2004年參考美國疾病管制暨預防中心（CDC）的作法，成立了防疫司令塔機關國家衛生指揮中心（ NHKCC）。儘管在總統選戰期間（1月11日投開票），但 NHKCC負起疫情初期的防疫責任。

王智弘認為，要防止疫情擴大，人民遵守政府的指示相當重要。在台灣，部長、專家等每天召開記者會公布資訊，讓記者問到飽，一一回答，這獲得民眾的信賴，展現民主國家應有的作為。

報導指出，台灣在疫情發生的初期能成功做好防疫工作，使得後來學校能照常上課。1月底正好是學校放寒假，新學期原訂2月11日開學，但台灣政府2月2日宣布延至25日開學。

就這2週之內，政府做好分發口罩、消毒液、體溫計等必需品給各學校。學校方面也成立防疫小組，徹底指導教職員防疫。學童從25日起開學，早晚量體溫，學校也努力做好消毒工作。

報導說，雖然在台灣有人認為政府強制性的做法侵害人權，但並沒引發民眾強烈反彈。當年SARS期間，有人搶購造成口罩荒，所以台灣實施傳染病防治法的修法，可徵用物資、設備以加強防疫。