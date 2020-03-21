越南也跟進！21日起各國入境人員「集中隔離」　發燒、咳嗽者送醫

▲越南政府升級防疫。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

越南新冠肺炎疫情急遽升高，因此當地政府昨（20）日下午宣布，自21日凌晨0時起，對來自各國所有入境者進行集中隔離14天；若發現發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀者，將立即送醫診斷並隔離。

據外交部及我駐館掌握的情資，越南政府目前安排入境旅客集中隔離的場所種類，有官方隔離所（軍事、醫療或學校校舍等，以4人一間為原則，不收取費用，需支付三餐，約臺幣140元費用），也有需旅客自費的檢疫旅館（須收費，各地費用不同)。

外交部呼籲，考量越南新冠肺炎疫情急遽升高，越南當局檢疫及隔離措施益趨嚴格，外籍人士入境越南可能隨時被要求集中或居家隔離，因此建議國人赴越南前應審慎評估是否絕對必要。同時自3月21日凌晨起調升全球各國及地區的旅遊警示燈號為「紅色」。

我國人抵達越南後也請遵守駐在國政府的各項防疫規定。如遇緊急情況，請撥打駐越南代表處（順化以北）緊急聯絡電話：+84-913-219-986（越南境內直撥0913-219-986），或駐胡志明市辦事處（峴港以南）緊急聯絡電話：+84-903-927-019（越南境內直撥0903-927-019），或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

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