最新報告：42%美國人認為「中國應該支付因新冠肺炎多出來的費用」

▲新冠肺炎影響全球。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情緣起的說法眾說紛紜。不過，美國民意調查公司「拉斯穆森報告（Rasmussen Reports）」近期公布的報告顯示，有42%的美國選民認為中國應該幫忙支付因「武漢肺炎」而產生出來的費用，其餘36%表示不同意，剩下22%則尚未決定。

綜合外媒報導，「拉斯穆森報告」透過美國全國電話和在線調查發現，有42%的美國選民表示，中國應該幫忙支付因「武漢肺炎」而多出的財務費用。此外，美國共和黨的選民還有超過半數的人支持上述說法，共有54%人；而民主黨的選民則有37%同意。

報導指出，目前中國人試圖將病毒歸咎於美軍，且至少有一家中國官媒建議，中國政府應限制出口給美國使用主要的處方藥。對此，「拉斯穆森報告」的民意報導指出，有28%的美國選民說，如果中國政府緊追這種威脅，那就該視作為「戰爭」行為。其餘48%表示不同意，25%則不確定。

另一方面，為了應對新冠肺炎疫情，美國國務院20日宣布暫停所有常規簽證服務。據估計，這項措施恐影響數十萬人。

美國自1月份在華盛頓州出現首例新冠肺炎患者，全國累計確診人數在2個月內快速暴增，目前已達14,366例，累積死亡217例，其中紐約州疫情最為嚴重，確診數字已經超過4000人。

美國在台協會（AIT）表示，3月20日起暫停常態性移民、非移民簽證預約，也將暫停免親自面談的簽證申請，僅提供緊急簽證，「我們將盡快恢復簽證服務，但目前無法提供確切日期。」

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