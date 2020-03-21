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天然ㄟ尚好！英國辣模要用「吞精」對抗新冠病毒！

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▲英國著名的「吞精姬」：翠西․姬絲。(圖／翻攝自推特@Tracey Kiss）

英國著名的「吞精姬」：翠西․姬絲。(圖／翻攝自推特@Tracey Kiss）

國際中心／綜合報導

這真的是太超過了，我強烈建議大家千萬不要學(也很難學)！

面對近月來霸道橫行的新冠肺炎(COVID-19)疫情，英國辣模翠西․姬絲(Tracy Kiss)說，要用「吞精」來對抗病毒！當然，衛生專業人員也同意我的看法，不建議大家這樣做。

來自白金漢郡(Buckinghamshire)艾爾斯伯里市(Aylesbury)的姬絲，計畫每天都要汲取男友的精液。她可以「直接」原汁原味用吞的、或是混在富含營養的精力湯裡一起喝下。

《太陽報》報導，這名32歲的辣模說：「這是天然ㄟ尚好的多種維他命，不添加任何人工的東西，而且免錢！每天來一劑，你所需要的一切(營養)就夠了。它是我生活中非常正常汲取的一部分。它含有很多營養素、維生素和礦物質。」

雖然這位魅力女模認為她的健康建議很靠譜，卻沒有醫界專業人士或營養師願意替她背書。賈薇絲(Sarah Jarvis)博士把上述主張稱為「迷思」。她補充說：「吞精顧身體這種說法，絲毫沒有科學根據。坦白說，這種做法是非常讓人擔憂的。」

儘管醫界專業人士對姬絲的「吞精論」說法打槍，但這位在網路上人氣很旺的「吞精姬」仍然在她的IG帳戶上分享了一些有用的資訊。在給39.5萬絲粉的建議中，她呼籲大家要把健康放在第一位。

她說：「不管每一天我們會遭遇到什麼問題，都必須面對它、解決它、放下它。在這裡，我為大家加油，請保持安全，並且自始至終要把健康和福祉放在第一位。直到疫情大流行結束前，請大家每一天都要保重自己。」

如果你覺得姬絲有關對抗新冠肺炎疫情的建議太扯，想知道正確的抗疫建議訊息，請上「英國公共衛生網站」(Public Health England)獲取最新的正確資訊。

目前出現有類似新冠肺炎症狀的人，會被要求自我隔離14天。只有情況嚴重的人，才需要打111專線電話徵求意見。想知道更多相關資訊，請上英國「國民保健署」(NHS)網站。

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