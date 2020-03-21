　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女力發威！全台女房東一年狂賺14億　「天性好客」評價破4.77星

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台灣女房東頗受全球旅客青睞。

▲台灣女房東頗受全球旅客青睞。（圖／Airbnb提供）

記者李宜秦／台北報導

旅宿平台Airbnb統計，全球房東有54％為女性，在台則有53％女性房東，且來台的女性旅客逾49萬人次，比例已達57％，為全球第三高。Airbnb指出，台灣的女性房東去年就賺進了14.5億元，並得到4.77星的平均評價，可見台灣的女性房東天性好客，頗受旅客青睞。

Airbnb表示，自2008年起，在Airbnb全球房東的社群中，有超過半數為女性、約54％，她們持續與旅客建立別具意義的連結，並透過旅行促進創新的體驗。在台灣，有53%的房東為女性，且接待的女性旅客比例高居全球第三約、57％，光是2019年，就已接待超過49萬名來自世界各地的女性房客，顯示台灣的人情味與獨特在地風格，特別受到女性旅客青睞。

請繼續往下閱讀...

從全球數據來看，女性房東在2019年透過Airbnb創造了接近150億美元（約合新台幣4500億元）的收入，而在台灣，女性房東收入則超過了4858萬美元（約合新台幣14.5億元）。2019全球女性房東社群中，有21%女性房東表示出租房源為她們的主要職業。

▲▼Airbnb徵求創意房源。（圖／Airbnb提供）

▲▼Airbnb徵求創意房源。（圖／Airbnb提供）

▲Airbnb指出，台灣女房東平均得到4.77星的高評價。（圖／Airbnb提供）

另有54%的人表示，房源帶來的收入能幫助她們持續投資，讓業務進一步增長；值得注意的是，有過半數房東表示出租房源收入幫助他們維持生活基本所需，51%出的房東仰賴出租房源收入來支付房租或房貸。

在和旅客聯繫、接洽的事宜上，女性房東也相對付出更多心力，此項趨勢可以從全球數據得知：全球83%的女性房東獲得了五星評價，平均評價更高達4.77顆星。而在台灣和其他亞太地區，好客似乎已成為天性的一部分，在所有獲得五星評價的女性房東中，有超過四成位於亞太地區。

台灣的女性房東Emma也表示，我始終相信透過科技的力量可以為Airbnb平台上的房東及房客帶來更好的居住體驗，因此將自己在接待房客時所遭遇到的問題，透過科技找到解決方案，讓社群中的其它房東也能釋放出處理瑣事的時間，專注發揮創造力，及提升房源品質及服務，進而有機會讓房源及生意更好，改變自己的人生，也幫助其他房東完成夢想。

Airbnb也啟動了台灣專屬 #HostWithHer頁面，集結4位台灣女房東的動人故事，並精選由台灣女性超級房東社群所帶來的特色房源，讓更多人看見台灣女房東的多元樣貌。

ET快訊
人妻從西班牙回來巧遇前男友「激情交疊」　害2500人隔離
台灣135例分布圖！雙北70人中鏢　還有「8縣市守住」零確診
三峽棄屍男前妻「2年前穿內衣國道跳車」上新聞　跳車原因曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

想拍孕婦寫真「要花1萬7」！人夫霸氣允妻暖炸：沒多少，講那麼小聲

教授批防疫策略讓人無感、太輕微　台大：已超前佈署

好市多大媽竄頭問：可幫結衛生紙？　他心軟點頭下秒就後悔：不是我想的那樣

第一線堅守崗位…醫護「雙手發白、佈滿皺褶」　網慟：好心疼

拾回將消失的傳統工藝　用台灣燈會寫進民眾技藝

安親班便條「XX國小有2名待驗…」轉貼24萬人社團　新竹縣府蒐證轉檢調

社區感染若擴大　詹長權建議清空校園2至3周、限制師生行動

台灣135例分布曝光！還有「8縣市守住」零確診　雙北慘破半...共70人中鏢

長榮航空開第一槍！發燒者不可登機　旅客搭機「全程都要戴口罩」

女友擬交往協議書！「吵架一次200元」共10條…他傻問簽嗎　網笑：準備發財

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

爸猛練棒式核心！2貓熱心幫監督　「坐背、塞肚皮」網笑：快被壓扁了

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

利用回眸側身、身體前後擺動 極簡背景拍出高級感時尚照片

陳時中再撂台語勸人「相讓就有剩」　超貼切形容掀網瘋傳：部長話要聽！

直擊賣場搶購泡麵、衛生紙奇景　購物車排一列：台灣很守規矩！

想拍孕婦寫真「要花1萬7」！人夫霸氣允妻暖炸：沒多少，講那麼小聲

教授批防疫策略讓人無感、太輕微　台大：已超前佈署

好市多大媽竄頭問：可幫結衛生紙？　他心軟點頭下秒就後悔：不是我想的那樣

第一線堅守崗位…醫護「雙手發白、佈滿皺褶」　網慟：好心疼

拾回將消失的傳統工藝　用台灣燈會寫進民眾技藝

安親班便條「XX國小有2名待驗…」轉貼24萬人社團　新竹縣府蒐證轉檢調

社區感染若擴大　詹長權建議清空校園2至3周、限制師生行動

台灣135例分布曝光！還有「8縣市守住」零確診　雙北慘破半...共70人中鏢

長榮航空開第一槍！發燒者不可登機　旅客搭機「全程都要戴口罩」

女友擬交往協議書！「吵架一次200元」共10條…他傻問簽嗎　網笑：準備發財

光芒崔志萬為首例韓籍球員返鄉　筒香嘉智暫留美國

不斷更新／多人聚集火了！澳洲確診數破千　 宣布關閉熱門邦迪海灘

想拍孕婦寫真「要花1萬7」！人夫霸氣允妻暖炸：沒多少，講那麼小聲

星巴克大陸投資38億蓋「創新產業園」　全球第7家！

世界羽聯取消亞錦賽等5賽事　東奧積分如何計算再等等

教授批防疫策略讓人無感、太輕微　台大：已超前佈署

田中將大學弟！　陽家班成員赴甲子園名校留學

FIBA第二任秘書長史坦克維奇享壽94歲　促成NBA打奧運

好市多大媽竄頭問：可幫結衛生紙？　他心軟點頭下秒就後悔：不是我想的那樣

桃園女「50片賣900元」哄抬口罩網路販賣　檢查扣1萬片15萬交保

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

生活熱門新聞

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

20多歲女在法國就喉嚨痛、流鼻涕「回台就確診」

40天組92台機器！國家口罩隊完美退役

即／中研院：1人確診新冠肺炎

20多歲女回台居家檢疫有「5大症狀」後確診

物資之亂瘋搶購！全台6大賣場頒限購令

新北家庭群聚第二死　8旬爺44天病逝

網路傳土耳其團高雄確診足跡　診所護理師小孩遭霸凌

指揮中心不公布法籍男足跡！原因曝光

西雅圖班機抵達桃機　民眾「全程防護衣」

捷運長靴妹身分曝光　是F級女神

22歲女紐約回台　22小時全穿防護衣

桃機開賣口罩3片50元　返台旅客搶買

入境逃難潮畫面曝　防疫計程車排出人龍

更多熱門

相關新聞

不想出門　約會行程也能很甜蜜

不想出門　約會行程也能很甜蜜

隨著肆虐全球的疫情升溫，以往約會常出門吃飯、看電影跟逛街的行程，似乎也讓你感到擔憂了嗎？其實約會行程有很多種，不想總是陷入程式化的般的枯燥，不妨趁著這次疫情開發出倆人心的約會模式，說不定能發掘出新樂趣喔。

她怨「每月碰面交租金」　苦主曝真相

她怨「每月碰面交租金」　苦主曝真相

22歲女傳訊60歲阿公：想懷你孩子！正宮提告

22歲女傳訊60歲阿公：想懷你孩子！正宮提告

房東二度無預警漲租　她被氣到「砸積蓄買房」

房東二度無預警漲租　她被氣到「砸積蓄買房」

嗜血房東漲7千！餐飲妹咬牙哭：這種時期

嗜血房東漲7千！餐飲妹咬牙哭：這種時期

關鍵字：

女性房東

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

男子高速自撞分隔島噴飛亡　妻夜半接獲死訊

員工堅持到日本玩　老闆霸氣資遣

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

立委爆第三波高峰　祕魯百人還要玩

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

疫情狂爆「英國妹狂榨男友」治病！每天吞天然精力湯

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

白髮翁逛賣場「貨架全被掃空」！失落低頭看清單

雷／《梨泰院》朴敘俊異常舉動網氣瘋

美軍載走義大利50萬試劑　義媒驚呼離譜

20多歲女在法國就喉嚨痛、流鼻涕「回台就確診」

更多

最夯影音

更多
鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼
桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面