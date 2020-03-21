女力發威！全台女房東一年狂賺14億　「天性好客」評價破4.77星

▲台灣女房東頗受全球旅客青睞。（圖／Airbnb提供）

記者李宜秦／台北報導

旅宿平台Airbnb統計，全球房東有54％為女性，在台則有53％女性房東，且來台的女性旅客逾49萬人次，比例已達57％，為全球第三高。Airbnb指出，台灣的女性房東去年就賺進了14.5億元，並得到4.77星的平均評價，可見台灣的女性房東天性好客，頗受旅客青睞。

Airbnb表示，自2008年起，在Airbnb全球房東的社群中，有超過半數為女性、約54％，她們持續與旅客建立別具意義的連結，並透過旅行促進創新的體驗。在台灣，有53%的房東為女性，且接待的女性旅客比例高居全球第三約、57％，光是2019年，就已接待超過49萬名來自世界各地的女性房客，顯示台灣的人情味與獨特在地風格，特別受到女性旅客青睞。

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從全球數據來看，女性房東在2019年透過Airbnb創造了接近150億美元（約合新台幣4500億元）的收入，而在台灣，女性房東收入則超過了4858萬美元（約合新台幣14.5億元）。2019全球女性房東社群中，有21%女性房東表示出租房源為她們的主要職業。

▲Airbnb指出，台灣女房東平均得到4.77星的高評價。（圖／Airbnb提供）

另有54%的人表示，房源帶來的收入能幫助她們持續投資，讓業務進一步增長；值得注意的是，有過半數房東表示出租房源收入幫助他們維持生活基本所需，51%出的房東仰賴出租房源收入來支付房租或房貸。

在和旅客聯繫、接洽的事宜上，女性房東也相對付出更多心力，此項趨勢可以從全球數據得知：全球83%的女性房東獲得了五星評價，平均評價更高達4.77顆星。而在台灣和其他亞太地區，好客似乎已成為天性的一部分，在所有獲得五星評價的女性房東中，有超過四成位於亞太地區。

台灣的女性房東Emma也表示，我始終相信透過科技的力量可以為Airbnb平台上的房東及房客帶來更好的居住體驗，因此將自己在接待房客時所遭遇到的問題，透過科技找到解決方案，讓社群中的其它房東也能釋放出處理瑣事的時間，專注發揮創造力，及提升房源品質及服務，進而有機會讓房源及生意更好，改變自己的人生，也幫助其他房東完成夢想。

Airbnb也啟動了台灣專屬 #HostWithHer頁面，集結4位台灣女房東的動人故事，並精選由台灣女性超級房東社群所帶來的特色房源，讓更多人看見台灣女房東的多元樣貌。