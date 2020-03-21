【黃寶慧】慧眼看天下／疫情燒到2021年！？　全球鎖國Fed急降息　川普一席話惹火13億人！？

新聞節目中心／綜合報導

新冠病毒衝擊全球，如今還引發中美脣槍舌戰，針對病毒起源地與名稱爭論不休，實際上在美國疫情大爆發前，川普在公開場合上依舊稱新冠病毒為「外國病毒」，但自中國大陸外交官趙立堅於推特指控「可能是美軍把病毒帶入武漢」，這才引起美方強烈抗議，就連川普也親自加入戰局，一連好幾天都使用「中國病毒」這個字眼，華盛頓郵報（Washington Post）記者更在19日的記者會上，捕捉到川普的演講稿中，有人將「冠狀病毒」（Corona Virus）一詞劃掉，改成「中國病毒」（Chinese Virus），又讓爭議發酵。美國聯準會15日緊急降息四碼，將基準利率降至接近零，以挽救受肺炎疫情衝擊的金融市場。就在美國疫情升溫、經濟受挫之際，川普是否想藉「中國病毒」轉移焦點？北京當局接下來又會如何應對？《慧眼看天下》第91集，邀請到淡江大學財金系聶建中教授，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。

▲美國總統川普一連多天都使用「中國病毒」形容新冠病毒。（圖／翻攝推特）

歐洲全境淪陷! 歐盟關邊境30天

新冠肺炎在歐洲持續延燒，歐洲30多國也都全境淪陷。為了阻止病毒傳播，歐盟執委會主席宣布要關閉對外邊境長達30天，也就是禁止外籍人士在非必要下進入歐盟27個國家，而這也是歐盟史上第一次大規模關閉邊境，不過何時開始實施，由各成員國自行決定。目前義大利、西班牙因為疫情嚴重失控而進入鎖國狀態，另外包括德國、法國、波蘭以及匈牙利也都先後宣布關閉國界，各國繃緊神經嚴肅以對。眼看疫情不見好轉，先前採取不檢測、不停課，被外界戲稱為「佛系防疫」的英國也改口，要求有症狀的人居家隔離14天，沒有症狀就待在家。

▼義大利新冠肺炎疫情失控，死亡率高。（圖／路透）

疫情延燒 馬來西亞宣布鎖國兩周

新冠肺炎席捲東南亞，馬來西亞疫情急劇惡化，在單日確診案例創新高後，新任首相慕尤丁透過電視直播，頒布緊急措施，宣布鎖國兩周；而菲律賓同樣失守，17日也宣布全境進入「災難狀態」，同時呂宋島實施封島，強化社區隔離。世界衛生組織18日就警告，目前部分東南亞國家正進入社區感染階段，要民眾千萬不可掉以輕心。

▼新冠肺炎疫情大爆發，馬來西亞宣布鎖國兩周，引發民眾恐慌搶糧。（圖／路透社）



台美攜手防疫! 合作研發快篩.藥品

台灣防疫成效，世界有目共睹！中央流行疫情指揮中心18日召開記者會，發表台美聯合防疫聲明，表示接下來雙方將合作進行快篩試劑研發、疫苗研究等；而美方也將為台灣保留30萬件防護衣原料，讓第一線醫護人員可以安心，台灣也將在口罩產能穩定後，每星期提供美方10萬枚口罩，攜手對抗新冠肺炎。



▼外交部與AIT聯合聲明，表示將合作抗疫。（圖／外交部提供）

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東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出，敬請鎖定。