清明連假出勤薪資怎麼給　勞動部一次算給你看

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部指出民族掃墓節（又稱清明節）、兒童節這2天均為國定假日，雇主應依「勞動基準法」規定給假並給薪，若適逢勞工休息日或例假者，則應由勞雇雙方協商擇日補假；至於雇主徵得勞工於國定假日（補假日）或休息日出勤工作者，應依「勞動基準法」規定給付出勤工資。

勞動部說明，109年清明節為4月4日(星期六)，與兒童節為同一日，依紀念日及節日實施辦法第5條規定，兒童節於4月3日(星期五)放假，事業單位如屬週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，清明節4月4日(星期六)因適逢休息日，應依「勞動基準法施行細則」第23條之1規定擇日補假，又勞雇雙方如約定於4月2日補假，補假當天性質為國定假日。

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因此，勞工若是在4月2日清明節補假日或4月3日兒童節出勤者，雇主應加倍發給工資。至於4月4日出勤者，雇主應給付休息日加班費。

勞動部進一步舉例，以勞雇雙方約定週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假，清明節補假日經協商約定為4月2日，以月薪3萬6000元的勞工，每月工作30日，每天8小時，來推算平均時薪為150元，若在連假期間出勤薪資將怎麼算？

範例一、4月2日清明節補假日（星期四）及4月3日兒童節（星期五），性質為國定假日，依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資，試算結果為150元×8小時＝1,200元。

範例二、4月4日（星期六），性質為休息日，依「勞動基準法」第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算。試算結果為150元×2小時×4/3+150元×6小時×5/3＝1,900元

範例三、4月5日（星期日），性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。

最後，勞動部強調，109年清明連假期間的出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關「直轄市、縣（市）政府勞工局（處）或社會局（處）」申訴，以維權益。

