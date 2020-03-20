白髮翁逛賣場「貨架全被掃空」！低頭失落看清單　網看了全心碎

▲白髮翁逛賣場失落低頭看清單。（圖／翻攝IG @millitaylor）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情蔓延至全球，造成民眾恐慌，進而爆發搶購潮，各國賣場都還沒開始營業，外面就排了長長的人龍；賣場一開，貨架上的食物、衛生紙等民生用品幾乎都被搬空，甚至還有人為了搶民生物資而大打出手；而對於老年人來說，若遇到這種情況，力氣肯定輸給年輕人，且只要慢了一點，就得面臨什麼都買不到的情況。

近日網路上流傳了一張照片，賣場內一位滿頭白髮的老先生，拿著一張疑似是購物清單的紙，站在空無一物的貨架前，什麼都買不到，民眾將眼前景象拍下傳上網，並發文表示「看到這情況我真的心都碎了！我們都是站在同一陣線的，應該要開始互相幫助。如果你拿的物資超過你所需，那就會有人買不到，請你在囤貨前，替別人想一下！」

貼文一出，許多人也紛紛留言，「好難過！我在我家附近的賣場也看到相同情形」、「好想把我家裡的衛生紙分一點給他」、「我忍不住流眼淚了」、「老人家的力氣和速度，怎麼可能比得上其他年輕人。」

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