巴西總統兒痛批：新冠肺炎宛如「車諾比核災」　獨裁政權再度隱匿嚴重事件

▲巴西總統波索納洛的兒子，愛德華多•波索納洛（Eduardo Bolsonaro）。（圖／翻攝自Eduardo Bolsonaro twitter）



記者林彥臣／綜合報導

巴西總統波索納洛的兒子，同時也是國會議員的愛德華多•波索納洛（Eduardo Bolsonaro）在推特上將新冠肺炎（COVID-19）疫情與車諾比核災相比，痛批獨裁政權再度隱匿嚴重事件。

根據巴西最大的財經媒體Valor Econômico報導，愛德華多17日在推特上發文指出，經歷過車諾比的人都知道發生了什麼，只是冠狀病毒取代了核電廠，中國取代了蘇聯，獨裁政權再次選擇隱匿某些嚴重事件，以逃避指責。他們原本可以拯救無數人命。

愛德華多強調，「中國有罪，解決方案就是自由」。

▲▼巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／路透）



中國駐巴西大使楊萬明則在推特上發文，要求愛德華多向中國人道歉，這位議員的言論是對中國的邪惡侮辱，這樣公然反華的態度，有損他國會議員的地位格調，也顯示他做為一個公眾人物的素質低下。

楊萬明強調，該名議員是一個缺乏國際視野與常識，不了解中國或世界的人，建議該議員不要貿然成為巴西的美國代言人，以面遭受絆腳石的懲罰。

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