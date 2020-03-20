產業轉型勢在必行　貿協、台灣微軟與AIT聯手打造台中AI加油站　

▲外貿協會、台灣微軟今(20)日於外貿協會台中辦事處辦理「AI加油站工作坊」。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

產業升級為AI化成為未來趨勢，對此外貿協會、台灣微軟與美國在台協會（AIT）繼去（108）年12月首度攜手於台北開辦「AI加油站」高階培訓課程，今年3月20日再度聯手，於貿協台中辦事處舉辦「AI加油站」，共有來自中部地區共23家企業34位學員參加。

外貿協會董事長黃志芳表示，這波疫情對企業經營影響很大，數位轉型快的公司，更有能力因應疫情挑戰。每個公司都應視自己為數位公司，未來的趨勢將是產業AI化、AI產業化，而在發展至AI之前，企業必須先數位轉型。特別是經過這波疫情的考驗，世界將會大大不同，產業營運的方式必定也將翻轉。期盼通過這一天的腦力激盪，大家共同攜手「轉骨」。

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AI 研發中心執行長張仁炯提醒大家，科技及網路對於年輕人來說是家常便飯，所以公司的營運、行銷及設計模式必須思考是為了哪個世代？現在做的決定是為了現在還是未來？企業一二代對科技的運用認知往往不同，也造成企業轉型不易，而過去數波的轉型中台灣企業已錯過一些機會，這一波的數位科技，台灣中小企業必須好好把握。

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成則是跟大家分享微軟如何由軟體公司，轉型為不以研發及技術為主、而以顧客需求為本，同時強調創新的公司，微軟的成功轉型讓微軟成為市值最高的公司之一。

AI研發中心副總經理呂文榮說，人工智慧不只存在實驗室，而是存在我們的週遭，每個人的生活都和AI密切結合。課程中也由實際範例討論人工智慧及智慧製造等議題。

