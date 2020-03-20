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台灣殖利率優於日港韓！　證交所：投資聚焦基本面、回歸理性及長期布局

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▲▼中央銀行、金管會及國安基金救市三支箭齊發，3/20台股一掃陰霾應聲大漲，盤中漲點超過500點，一舉收復9000點關卡。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

近期國際金融情勢受新冠肺炎影響，造成證券市場出現巨幅波動，上市公司109年2月累計營收也因中國各地停工影響而較去年同期衰退7.76％。證交所指出，我國上市公司基本面佳，獲利能力及流動性穩健，且目前中國大陸復工情況持續好轉，證交所鼓勵上市公司舉辦法人說明會，對投資人說明營運狀況，以增進資訊透明度及提升投資信心。

據證交所公布數據，上市公司105、106及107年獲利穩定成長，稅前淨利分別為為2兆2,737億元、2兆6,500億元及2兆6,153億元，108年前三季雖受中美貿易衝突等因素影響，獲利仍有1兆4,391億元；另上市公司近三年及108年第三季速動比率分別為151%、148%、169%及175%，顯示上市公司流動性及變現能力仍屬健全

請繼續往下閱讀...

近期上市公司持續公告108年度財務狀況，上市公司已公告108年度獲利者，其中每股盈餘超過10元者，計有24家，投資人可持續關注。另外，證交所亦提醒投資人留意上市公司於三月底前公告之108年度財務報告，以瞭解上市公司之經營運績效，聚焦產業基本面，回歸理性及長期投資

證交所指出，台灣上市公司殖利率高，適合投資人長期投資。為因應疫情對經濟造成的衝擊，近期央行已宣布降息且美國聯準會亦緊急啟動兩次降息，並宣布推出量化寬鬆政策，全球主要金融市場走向低利率時代，相對臺灣上市公司多年來現金股利殖利率約在3.08~4.52％，且自105年起每年上市公司發放股利總金額逐年成長，每年均超過1.1兆元，殖利率優於日本、香港、上海等鄰近市場，凸顯臺灣市場高現金殖利率之優勢，適合長期投資

經統計，今年已公告上市公司擬發放現金股利者計328家，股利超過2元以上者計有154家，其中超過10元以上者包括旭隼、國巨、華碩、麗豐-KY、長華、祥碩、儒鴻及億豐等。

此外，108年起實施期中盈餘分派，迄109年3月19日止，已通過章程規定股利按季或半年度發放之公司計有台積電等54家上市公司，其中108年度營運佳且實施期中盈餘分派者，計有台積電、國巨等11家上市公司，發放股利總金額將近2,603億元。

另外，經董事會決議108年盈餘分派者計有317家，預計將發放現金股利總金額為3,812億元，以上合計已公告擬配發現金股利6,415億元，已達到107年發放水準之48.44%，正值股東會旺季即將開始，高現金殖利率應屬可期。

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