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雄獅主管砍薪自救　董座王文傑喊話：疫情終將過去，品牌無價！

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▲雄獅董事會今（20）日通過「高階主管自主自救計畫」，為旅行業開出第一槍。圖為雄獅董事長王文傑。（圖／雄獅旅遊提供）

▲雄獅董事會今（20）日通過「高階主管自主自救計畫」，為旅行業開出第一槍。圖為雄獅董事長王文傑。（圖／雄獅旅遊提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊全球旅運需求，雄獅旅遊董事會今（20）日通過「高階主管自主自救計畫」，全體董事與董事長將不領取2019年酬勞，集團內副總級以上主管減半薪、協理級減薪三成，為旅行業開出第一槍。

董事長王文傑表示，即使面對艱困的環境，疫情終將會過去，品牌價值是無價的，董事們及高階主管以行動自救，帶領員工勇於面對眼前這場的戰役，一起為活下去而努力。

請繼續往下閱讀...

新冠肺炎疫情延燒近二個月，且確診人數不斷攀升，航空、觀光業者首當其衝，企業將如何穩定經營與存活已成為現今最重要且困難的課題。雄獅旅遊董事會決議高階主管自主自救計畫，另通過 2019年盈餘分配案，決議每股發放現金股利2元。

雄獅董事長王文傑強調，大家都相信景氣會恢復，但底在哪裡不知道？更應慎思如何「自救」，現階段除了維持穩定生存的能量，更重要的是，盡可能減少或降低員工與股東的權益被犧牲或影響，此一共識也獲得全體董事與公司高階主管們的全力支持。

「雄獅旅行社也於3月起正式啟動『高階主管自主自救計畫』，副總級以上減半薪、協理級減薪30%，以期能給予多數員工穩定的力量，大家齊心面對這場旅遊史上最艱鉅的戰役！」王文傑說。

王文傑表示，雄獅短、中期現金流無虞，本次董事會決議董事不領酬勞，與內部高階主管自主推動減薪計畫，均是希望率先向社會大眾、投資人宣示雄獅的決心，在當下對未來恐慌性無限蔓延的社會氛圍中，雄獅做為產業領導龍頭，努力在困境之中仍盡全力實踐對於員工、消費者、投資人與全體社會大眾的承諾，維持企業永續經營，「品牌」無價！

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