振興經濟超前部署　金融研訓院建議　恢復發行乙種建設公債

▲金融研訓院。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，全球經濟也遭遇到重擊，金融研訓院今（20）日表示，台灣在防疫的超前部署上，已經取得明顯的好成績，在此好基礎之下，思考振興經濟也要「超前部署」，建議中長期發展上，可以考慮恢復乙種建設公債，讓民眾有感經濟復甦。

金融研訓院表示，除短期因應措施之外，產業重建復興已經很難用單次貨幣政策救市，各國寬鬆性貨幣政策實施已久，多次嘗試縮表卻少有成就，所以空間小且已顯疲乏。此時擴張性財政政策與結構改革扮演積極角色。當前國內利息走低與通膨可控的情況之下，善用國內既有儲蓄剩餘是可行對策。

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具體來說，研訓院認為，停發許久的乙種建設公債將是一個可以善為利用的最適管道，這種具備最低利息保證，以及公共建設鎖定功能的老商品，將是在全球例率走低、利差消失之時，可以導入國內資金進入台灣競爭力改善以及協助金融產業再生的新商機。在台灣民主監督下，不論是第三航廈、水庫抗震提升與漏水感善，醫療設施改建更新等，這些具備服務量大，服務費有提升空間的基礎建設，都是極佳的乙種建設公債發行標的。

若能利用公債的發行來讓海外資金回台駐留，避免留在國外貶值或遭坑殺，進而國際製造業生產鏈重組過程中，讓台灣擁有更好的基礎建設，將是台灣再起的重要契機。

特別是，延續著去年資金回台動能，當優質的製造業回流，有效支撐今年經濟動能，政府可積極的協助廠商換鏈，避免今後再發生斷鏈危機。對於中國大陸上下游據點復工不順、缺工與備料不足等情況，除現有紓困方案外，就長期而言，及早盤點關鍵產能及產業鏈，規劃補助回台或協助轉移到其他海外基地，以及降低雞蛋放在同一個籃子的風險。