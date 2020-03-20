最尷尬的恐襲！　開車撞航廈　大廳空蕩0傷亡

▲巴塞羅那機場（Barcelona Airport)做好防疫措施，進行全面消毒。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

西班牙巴塞羅那機場（Barcelona Airport）在20日清晨發生恐攻事件，2名伊斯蘭教激進分子開著一輛灰色自小客車衝撞機場航廈，所幸因為疫情的關係，機場內幾乎空無一人，沒有人傷亡，隨後嫌犯在馬上被警方逮捕，但卻一直大喊著伊斯蘭教的口號。警方炸彈處理組織Tedax也確認了車內並沒有放置爆裂物。

當地警察局局長愛德華·薩倫特（Eduard Sallent）在新聞發佈上表示，嫌犯的犯案動機還不明瞭，但是在被拘留時卻一直發表著伊斯蘭式的聲明，追查之下這2人擁有阿爾巴尼亞（Albania）的國籍，會繼續追查背後的意圖，是否與宗教有關。

The men made it as far as the food court of the airport, before they were arrestedhttps://t.co/ivJryId9Gq#Barcelona #BarcelonaAirport — RT (@RT_com) March 20, 2020

從警方發布的照片可以看見，犯嫌所駕駛的車停在機場航廈大廳內，2名員警帶領著警犬一起調查這輛灰色小客車，完全不敢大意，因為伊斯蘭教的激進分子也曾在2017年開著車子衝撞行人，並進行了恐怖攻擊，讓16人不幸喪生。

巴塞羅那機場是西班牙第二大城市巴塞隆那的聯外國際機場，以提供西班牙國內，以及歐洲、北非的國際航線為主，但因為西班牙政府宣布進入緊急狀態的關係，才讓機場內的旅客大幅度減少，沒有因恐怖攻擊而發生憾事。