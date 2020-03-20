幣圈市值24h反彈299億美元！比特幣大漲22%　重返6000美元關卡

▲虛擬貨幣已在過去2周的拋售潮後大幅反彈。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

儘管美股驚魂未定，但虛擬貨幣已在過去2周的拋售潮後大幅反彈。根據Coindesk報價，截至台北時間今（20）日下午5點20分，主流加密貨幣24小時內漲幅皆超過20%。

據Coinmarketcap.com數據，截至下午5點，虛擬貨幣市場的總市值在過去24小時內上漲逾299億美元，至1862.61億美元。主要虛擬貨幣皆出現大幅反彈，其中，比特幣上漲22.48%至6696.45美元、乙太幣上漲24.06%至147.82美元，波場幣上漲逾18%，萊特幣也上漲逾19%。

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本月以來，虛擬貨幣市場經歷2次暴力拋售。3月8日，由於油價與股市的崩跌，虛擬貨幣市場也連帶暴跌，比特幣於24小時內下跌逾10%，加密貨幣市場總市值蒸發264.3億美元。

上周，隨著全球股市持續崩跌、貴金屬價格全面下挫，加密貨幣跟著經歷血洗，比特幣一度跌破4000美元關卡至一年來低點，整個虛擬貨幣市場總值已縮水約935億美元。

▼本月以來，虛擬貨幣市場經歷2次暴力拋售。（圖／路透社）

雖然今日出現反彈，但比特幣的交易價格仍低於今年初的水準。

據Coindesk報導，近期虛擬貨幣交易員正開始以日經指數等亞洲市場及指數作為信號，而其過去一周來確實出現了短暫的相關性。美國芝加哥虛擬貨幣交易平台DigitalMint聯合創辦人表示「鑒於比特幣與貴金屬等傳統資產的相似之處，我們驚訝地發現比特幣與日經225等傳統指數的關聯。」，「話雖如此，這也是自從比特幣協議創建以來，我們首度透過熊市看到比特幣持有者的行為。」

至於反彈原因，Coindesk認為，更高的波動率意味著交易者看見更多賺錢機會。倫敦數位資產公司Bequant的Denis Vinokourov表示，價格回升似乎與獲利了結及一定程度的流動性正常化有關。