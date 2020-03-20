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興采以每股40元公開收購聚紡四成股權　期發揮整合加乘效果

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▲▼ 。（圖／翻攝自官網）

▲ 興采以每股40元公開收購聚紡四成股權。（圖／翻攝自興采官網）

記者李瑞瑾／台北報導

興采（4433）表示，為加深與聚紡（4429）之合作關係，於今（20）日召開董事會通過以每股現金新台幣40元公開收購聚紡30% ~40%股權，共同拓展品牌業務，提升產品價值，發揮加乘的效果。

興采指出，兩家公司本為上下游關係，雙方合作已久，聚紡以機能性紡織品防水透濕加工及環保PU防水透濕膜製造技術為國際知名品牌作專業代工，而興采鑑於近年來環保意識提升，全球品牌服飾廠積極尋找能提供循環再利用環保材質的廠商，持續投資紗、織、染整等環保精密設備及相關製程，並進行機能性紡織品的上下游整合計畫。

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興采表示，擬透過本次收購案，以興采自紗、織、染整垂直整合的布料送交聚紡做專業代工，藉由雙方優勢互補，朝環保機能性紡織品上下游一條龍供應鏈的整合發展，符合國際大廠環保節能供應商標準，提供客戶一站購足的全方位服務，共同拓展品牌業務，提升產品價值，發揮加乘的效果。

興采為全方位節能、環保機能性紡織品領導廠商，全球首創環保科技咖啡紗，及垂直整合服務，從研發、原料生產、紗線、布料、後加工處理，到成衣設計開發，讓品牌商能從紗線段即客製化，滿足客戶追求產品差異化的需求，並以多項等自創品牌，獲得許多國際知名運動品牌及機能性成衣品牌採用。

聚紡則為國內機能性防水透濕布料專業加工的領導廠商，核心技術在於機能性布料中的微多孔透溼膜、高透氣PTFE膜等多層次複合加工及高環保PU防水透濕膜的製造，並自創G-Tex品牌，專為國際大廠代工防水透濕機能性紡織品，深受國際知名大廠青睞。

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