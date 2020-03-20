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病患暴增缺床位！川普提議：改郵輪為海上醫院　專收新冠病患

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▲鑽石公主號,日本,郵輪。（圖／路透社）

▲鑽石公主號曾爆出逾700人感染新冠病毒。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓19日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，郵輪可以改裝成海上醫院，用以治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者，且已有大型郵輪集團業者願意提供船隻。

川普在一場記者會中表示，郵輪業者「嘉年華集團」（Carnival Corp）董事長阿利森（Micky Arison）「主動提議，這是個很慷慨的提議」。嘉年華集團是全球最大郵輪企業，旗下經營同名的嘉年華郵輪公司（Carnival Cruise Lines）。

法新社報導，川普表示，「阿利森說他有幾艘船，很適合用於我們正在做的事」，因為那些船「很大，又有很多房間」。

▲▼ 鑽石公主號郵輪；據信載著老者下船隔離的巴士司機穿著防護服。（圖／路透）

▲載鑽石公主號郵輪年長者下船的隔離巴士司機身穿防護服。（圖／路透）

「如果我們需要有船和很多房間，就會有船停泊在紐約、洛杉磯和舊金山等地方。」

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病病例在美國各地暴增，美國正需要騰出醫院病床，政府昨天採取行動，派遣有1000個房間的海軍醫療艦「康福特號」（USNS Comfort）到紐約。

紐約州是美國疫情最嚴重的州之一，但目前還不清楚康福特號何時可抵達紐約市的港口。

川普還說，將出動另一艘海軍醫療艦「仁慈號」（USNS Mercy）。疫情也很嚴重的加州及華盛頓州的州長很快就請求政府派遣仁慈號到當地。

自疫情大流行以來，郵輪產業就陷入危機，數艘郵輪發現船上有人確診感染病毒，整艘船被迫封鎖隔離，不准乘客及工作人員上岸。

川普上週宣布，為控制疫情，暫停大型郵輪從美國港口啟航，為期30天。

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