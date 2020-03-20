路透：分析師預測美國今年80%機率陷入經濟衰退

▲分析師預估今年美國經濟將大幅衰退。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

新冠肺炎（COVlD-19）危機重挫全球經濟，幾乎可以肯定的是，美國長時間的經濟擴張期將終結，使經濟陷入短期下滑。根據《路透社》調查分析師的預測顯示，今年美國經濟衰退的可能性為80%。



新冠肺炎引發的疫情已經蔓延至全球，鎖國和停業破壞了全球經濟活動。這也引發了金融市場的恐慌，結束了歷史上持續時間最長的股市牛市，創下1987年股市崩跌以來美股單日最大跌幅。

美國聯準會日前採取緊急行動，降息至近零水平，並重啟資產購買計劃，並注入數兆美元以維持市場運行。

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但這並不足以避免經濟衰退，儘管分析師目前似乎認為衝擊嚴重但只是暫時的，大部分分析師預計今年下半年至少會出現溫和反彈。

美銀美林美國分析師梅爾（Michelle Meyer）表示，預期第二季美國國內生產總值(GDP)料將下滑12%，當前季度增長率僅為0.5%。

梅爾說：「我們預期第三季經濟將重回增長。就業崗位將會流失、財富將受到重創，信心也會受到壓抑。如果有針對性的積極政策回應，以緩衝經濟活動受損的影響，確保金融系統穩健，就能夠得到拯救。」

這項調查是在聯準會周日緊急降息後進行，調查顯示，美國12個月後出現衰退的可能性從兩週前調查的30%大幅跳升至80%。這突顯出經濟所受衝擊的嚴重性快速顯現出來。

預估範圍顥示，最悲觀的預測是第二季萎縮25%，這是追溯到路透調查1996年以來記錄都沒見過的最悲觀預期。

高盛的投資長Sharmin Mossavar-Rahmani指出，前景取決於一系列因素，包括疫情的嚴重程度和持續時間，疫情緩解時支出的反彈速度，以及貨幣和財政政策的支持效果。

目前來看，經濟料將在2020年下半年反彈，今年第三和第四季將分別增長1.5%和2.5%。

預估中值顯示，2020年全年增長預估為0.5%，低於上月預計的增長1.8%，在最糟糕情況下經濟可能會下滑2%。