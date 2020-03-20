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汽車事業部營運成長貢獻！劍麟2019年全年賺6.56億元　EPS達8.66元、年增30.62%

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▲劍麟股份有限公司，台北總公司。（圖／翻攝自Google Maps）

▲劍麟台北總公司。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊絡懸／台北報導

汽車零配件廠「劍麟」（2228）公布2019年全年營運成果，2019年全年合併營收45.76億元，較2018年同期成長8.33%，其中，2019年度稅後淨利6.56億元，年增30.72%；稅後每股盈餘（EPS）8.66元，年增30.62%，主要是汽車事業部營運規模穩定放大，加上中國子公司申請盈餘轉增資，挹注一次性所得稅利益7405萬元。

劍麟表示，2019年度致力於擴張汽車事業部於全球市場的占有率表現，既有3大主力汽車安全關鍵零組件產品銷售保持暢旺，貢獻整體汽車事業部營運穩健的成長基礎；再者，隨著產品組合結構持續優化，新產品量產學習曲線逐步提升，中和客戶持續降價的不利影響，因此，2019年整體毛利率自2018年的27.51%提升至27.54%；營業利益率也自12.48%提升至13.6%。

請繼續往下閱讀...

至於新冠肺炎（COVID-19）疫情，劍麟指出，肺炎疫情影響中國子公司部分訂單遞延出貨，但由於過去已積極在各生產基地導入自動化設備，加上目前汽車事業部的整體復工率達80%以上的水準，也未接獲主要客戶取消訂單的通知，隨著公司與主要客戶及相關供應商於中國復工狀況持續順利，整體產銷即可加速回歸正常水準。

 
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