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元大狂買自家S＆P原油正2基金遭疑內線　法人打臉：想太多、套利行為而已

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▲元大金控大樓,元大金,元大投信,元大。（圖／ETtoday資料照）

▲元大證券昨日大買自家元大S&P原油正2基金。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

國際油價動盪，元大S&P原油正2（00672L）因淨值低於2元，達下市標準，然而市場傳出，昨日上午元大證券大買該檔ETF逾12萬張，接著金管會昨日將下市標準放寬。今日該檔基金狂漲八成下，元大證券今日大賺七成，遭市場質疑，是否是金管會的特赦令走漏風聲，讓元大證券從自家基金大發利市。

元大S&P原油正2近日因波動大，主管機關昨（19）日就宣布，昨日因連三日跌幅達90%、淨值低於2元，達下市標準；緊接於昨日下午，金管會主委顧立雄表示，考量近期波動較為劇烈，原先是以前3個營業日平均計算，現在朝向延長至30個營業日研議，已請證期局進行中，也讓該檔基金免於被清算。

請繼續往下閱讀...

然而元大證券昨日上午大買該檔基金12萬8787張，遭市場質疑「是否太巧合，難道金管會要特赦此基金的消息先走漏了？」

法人認為，此情形如果說有內線或走漏風聲說不通，這檔基金正值散戶亂賣亂砍價，經理人為什麼不買？

法人推論，元大S&P原油正2（00672L）昨日市價跌到1.61元，遠低於昨日淨值2元，大幅折價，是低買高賣的好機會，元大證券大買自家基金，是很平常的套利心理。

法人估算，按昨日淨值與市價的價差計算（2元-1.61元）達0.39元（換算成現金為390元），如果以昨日買12.8萬張計算，等於現賺4992萬元。

近兩周以來，因油價波動劇烈，元大S&P原油正2在3月9日即重挫逾三成，同日也引起低接買盤，一度溢價逾200%，元大投信9日公告，暫停受理申購。然而自3月5日每桶46.78美元到3月18日20.37美元，西德州原油期貨在短短9個交易日重挫56.46%，連帶元大S&P原油正2 ETF淨值一度下跌至1.40元，並且連三個交易日（3/16、3/17、3/18）平均淨值低於2元、來到1.99元，今日又彈跳至2.9元，大漲86%，基金淨值如坐雲霄飛車。

▼元大狂買自家S&P原油正2基金遭疑走漏風聲。（圖／翻攝自元大投信網頁）

▲▼元大狂買自家S&P原油正2基金遭疑走漏風聲　法人推論：想太多、套利行為而已。（圖／翻攝自元大投信網頁）

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