台指期盤中大漲810點　分析師：逆價差縮小、盤勢止穩反彈機會大

▲台指期3月20日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

國安基金宣示進場護盤有效，台指期今（20）日開盤受到激勵大漲206點，來到8562點，接著持續上揚，盤中甚至突破9100點，來到今日高點9,166點，大漲810點大幅縮小逆價差，尾盤雖有小幅拉回，不過終仍以9013點作收，上漲657點，與現貨相較，逆價差221.09點。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，市場出現止穩甚至扭轉，建議投資人不要做空，應該偏多操作。

王榮旭表示，今天外資在期現貨都進行調節，但調節力道也減輕很多，外資賣219億台股還能夠上漲，這也意味著國安基金進場有效，因此在外資想做空做不了的情況之下，不排除下周有可能會反過來做多，且今天的逆價差也大幅縮小。

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王榮旭說，外資現在賣也是因應美國基金的贖回，因此也是被動式的賣超台股，且今天亞洲股市全面大漲，理論上外資今天應該不會再賣超，若是未來美國股市能夠止穩，基金贖回的壓力就會減少，這樣外資就會轉買，外資一旦轉買台指期就有機會反彈更大。

但王榮旭也透露，今天台指期的整體盤勢也開始扭轉，主要是因為外資賣超但仍舊大漲，因此外資今天進行多頭避險，避免自己也被軋上去，以目前的狀況來看，外資對於四月份合約並未看很壞，再加上外資被看破手腳，市場並未偏空，因此未來行情不至於大跌，除非歐美疫情擴大，美國股市又重挫，才有可能再出現較大的賣壓。