解美元荒！韓美簽600億美元貨幣互換協議　史上第2次

▲南韓央行為與Fed簽定貨幣互換協議的9家央行之一。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

南韓央行（BOK）周四表示，已與美國聯準會（Fed）簽訂規模達600億美元的貨幣互換協議（FX Swap），立即向當地金融市場注入美元，以緩解南韓匯市因美元流動性短缺所導致震盪。

此為韓美史上第2次簽訂貨幣互換協議。2008年底金融危機期間，韓美首度簽署了規模達300億美元的協定，起初約定期限為6個月，後延長至2010年2月。

請繼續往下閱讀...

由於南韓當地投資人對美元資金的需求激增，韓元兌換美元匯率，已經貶值至2010年6月來的新低點。稍早，受到韓美簽訂貨幣互換協議激勵，韓元兌美元一度勁揚2.7%，創8年來最大漲幅。據彭博即時匯率，截至稍早，1美元能兌1,245.63韓元。

路透報導，據外匯交易員說法，雙邊貨幣互換協議有機會緩解市場對美元流動性的擔憂，「南韓外匯市場將能從近期的暴跌中喘口氣。」

新冠肺炎疫情重創全球股市，南韓央行周一召開緊急會議，跟隨Fed腳步，決議降息2碼至0.75%，刷新歷史低點，更是南韓央行逾10年來首度於例會外緊急調降利率。周四，南韓央行宣布，將購買1.5兆韓元的公債以穩定金融市場，而南韓總統文在寅同日也承諾將撥出50兆韓元，替信貸吃緊的小企業紓困。

據《彭博》報導，除南韓央行外，另有8家央行與其簽定貨幣互換協議，包括澳洲、巴西、墨西哥、新加坡、瑞典的央行各600億美元，挪威和紐西蘭的央行個300億美元，期限最短6個月。