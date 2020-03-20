經濟衝擊　中華信評：壽險業獲利與資本水準挑戰更大

▲中華信評。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

中華信評今（20）日表示，持續惡化的營運環境以及偏高的資產風險，增加台灣壽險業者提高資本緩衝區的難度，但採取更嚴格的資本政策以及放緩資產成長的速度，應有助壽險業再未來一年部分減緩資本的影響。

中華信評分析師王珮齡表示，中華信評預期未來幾個月，資本市場波動的同時，壽險業的下行風險已有所升高，如果想要延續去（2019）年時資本與獲利能力等方面取得進展，將會面臨艱難的營運環境，疲弱的投資報酬以及持續偏高的風險所謂其帶來的強大逆風體挑戰。

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資本市場與經濟活動活溫，壽險業的資本水準再歷經了2018年下跌之事後，去年有部分回升，不過資本水準仍比2017年時的水準略弱，且壽險公司若要延續先前所取得的進展，仍有更大的障礙要克服。

包含利率長期走低、全球保護主義、新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發造成的經濟衝擊，可能為壽險業再增強資本水準的道路上增添險阻。

資本水準一直是國內壽險業主要評等劣勢，因為壽險業仍然被覆顯著的資產風險、帳上一直存在資產與負債到其結構不相稱的老問題，阻礙了資本的恢復。

王珮齡表示，儘管這些老問題影響著壽險資本水準，壽險業在放慢業務成長速度及實施更嚴格的資本規劃方面的努力，應可部分抵銷下行風險，部過由於壽險業在未來兩年提高其投資報酬率可能性極低，因此對業者提高資本水準方面構成嚴峻挑戰。

中華信評認為，壽險業在今年與明（2021）年期間的資本與獲利能力在中華信評的認定的普通至令人滿意等級，但是亞太區壽險市場中大部分的同業相比，台灣壽險業的資本與獲利能力仍相對較弱。