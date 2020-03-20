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逐筆交易／台股開收盤、盤中如何交易　新制委託注意事項一秒懂

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▲▼ 逐筆交易。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 逐筆交易下周一正式上路。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股盤中全面逐筆交易於下周一（23日）正式上路！新制委託有何注意事項，證交所也一次整理給投資大眾解惑。

開盤（08:30~09:00）—集合競價

請繼續往下閱讀...

僅接受限價當日有效（ROD）委託，使用市價單、IOC及FOK委託將會被退單。

盤中（09:00~13:25）—逐筆交易

有六種委託方式（除限價ROD委託外，新增限價IOC、限價FOK、市價ROD、市價IOC及市價FOK）。

▲▼ 逐筆交易。（圖／證交所）

▲ 逐筆交易6種委託。（圖／證交所）

市價單優先限價單（含漲停買進、跌停賣出）成交，即盤中市價買單優先漲停買進委託、市價賣單則優先跌停賣出委託，投資大眾要留意市價單與限價單之優先順序。

市價單、IOC及FOK委託，可能成交價如觸及瞬間價格穩定措施上、下限，需留意成交狀況及是否有被退單之情形。

另外，雖盤中原則上皆採集合競價，但如遇瞬間價格穩定措施，則會暫緩2分鐘後以「集合競價」撮合成交。

收盤（13:25~13:30）—集合競價

僅接受限價當日有效（ROD）委託，使用市價單、IOC及FOK委託將會被退單。

委託改價功能

為了提升投資人委託效率，證交所這次新增了限價委託的改價功能，全時段均可直接對限價委託改價，但限價不可改為市價、市價也不可改為限價。

此外，平盤下不得放空之有價證券，選擇以「借券賣出」或「融券賣出」之投資人，不得將價格改為平盤以下。

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