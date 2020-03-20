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東奧聖火台「復興之火」被吹熄！　日本網友：不吉之兆

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▲▼東京奧運,聖火（圖／達志影像／美聯社）

▲東京奧運籌備委員會主席森喜朗（左）接過聖火。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

即將在7月24日舉行的2020東京奧運，聖火今天從希臘搭乘專機「TOKYO2020號」，運抵日本的宮城縣航空自衛隊松島基地，並宮城縣石卷市舉辦聖火台揭幕儀式。日本今日多處颳起強風，更是把聖火台的上象徵「復興之火」的聖火吹熄，日本網友認為，這可能是奧運的「不吉之兆」。

綜合日媒報導，東京奧運又稱為「復興奧運」，為了要讓大家看到日本311大地震後重建的模樣，下午在宮城縣石卷市的展示台展示「復興之火」。不過日本今日各地都有強風，空中自衛隊在表演飛機雲時失敗，參與儀式的官員在搭乘新幹線時，因為強風而停駛，所有官員在仙台前下車，搭乘警車前往會場，沒想到強風竟然還將聖火台上的聖火吹熄，造成現場一片混亂。

▼聖火被吹熄後，工作人員急忙上前重新點燃。

聖火被風吹熄後，主辦單位立刻拿出透明櫃，小心翼翼的重新點燃，深怕一不小心又被強風吹熄，但這一幕已透過直播播放到全世界，網友留言表示，「此現象可能是不吉之兆」。聖火台揭幕儀式原本要在室內進行，但因為新冠肺炎關係，才將活動場地移到室外，卻意外遭到強風干擾。

該場儀式透過直播讓全世界的民眾一起參與，出席慶祝儀式的人員除了東京奧運組織委員會會長森喜朗、奧運大臣橋本聖子、聖火接力賽親善大使、雙人組搞笑藝人「三明治人」等出席。此外，沒想到在盛大的接機儀式中，以東京奧運籌備委員會主席森喜朗為首的參與人員都沒有戴上口罩，讓人不禁看了捏一把冷汗。。聖火在311大地震重災區宮城、岩手、福島這3縣進行巡迴展示後，26日起開始進行日本境內的聖火接力，從福島縣的體育設施J-Village起跑，26日將舉行聖火起跑儀式。

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