宏達電去年第4季虧損23.7億元　每股稅後淨損2.87元

▲宏達電新店總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（20）日公布2019年第4季與營收18.1億元，毛利率25.7%，較上季的22.9%，增加2.8個百分點，創2017年第4季以來，連續8個季度毛利率成長，稅後淨損23.7億元，每股稅後虧損2.87元。

回顧去年第4季營運，宏達電表示，VIVE虛擬實境方面，VIVE Cosmos年底在全球開賣，作為最新款高規電腦驅動PC VR產品，使用者不再需要安裝定位基地台，就能享受便利且絕佳的虛擬實境體驗，同時可換式面板模組設計可隨著使用者的需求，調整或擴充頭戴式顯示器的功能。

請繼續往下閱讀...

藝術領域應用方面，宏達電分享，攜手法國羅浮宮在達文西逝世500週年紀念特展中推出虛擬實境作品《蒙娜麗莎：越界視野》，觀眾可透過配戴VIVE Cosmos體驗，這也是達文西位於羅浮宮的名作《蒙娜麗莎》的第一個虛擬實境內容。

宏達電指出，VIVEPORT平台也在第4季推出全球首款無線跨平台內容串流模式，VIVEPORT串流Beta版服務，支援VIVE Focus Plus頭戴式顯示器，實現PC端的VR優質內容無縫串流至一體機VR虛擬實境裝置，並讓VIVEPORT Infinity串流功能可同時支援Oculus Link Beta版。

手機業務方面，宏達電表示，去年第4季推出全球首款支援完整比特幣節點的智慧型手機EXODUS 1s，這也是EXODUS 1的平價版本，並將金融服務移轉至個人手中，使用者能在手機上進行比特幣交易服務，並陸續在歐洲、台灣、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國推出。

宏達電表示，HTC也在去年底推出Desire 19s手機，延續Desire系列的經典設計，具高性價比、6.2吋極致窄邊大螢幕、超大容量3850mAh電池與超廣角三鏡，主相機搭配高階HDR與能拍出專業及人像照的1600萬像素的前置相機，是中階手機的最佳選擇。