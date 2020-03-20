聯華攜手鼎泰豐麵粉供應商　僑泰興強強聯手「不排除上市」

▲聯華實業目前是全台規模最大、產量最高的老字號麵粉廠，能依照客戶生產製程與產品特性，客製化超過150種以上的專用粉。圖為聯華投控總經理林信宏。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

全台麵粉供應龍頭企業聯華實業今（20）日宣佈，將與鼎泰豐麵粉供應商僑泰興簽訂合作意向書，規劃投資聯華製粉公司股權，以強化麵粉事業營運規模與生產效率，強強聯手可望提升市佔率至近三成，未來不排除規劃上市。

聯華實業投控目前為全台產量最大的麵粉廠，年銷售量超過2億公斤。它是繼南僑後，第二家轉型為控股公司的食品公司，市場解讀此舉有利營運彈性，集團亦加速旗下子公司上市櫃規劃。

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全台麵粉供應龍頭企業聯華實業去年九月轉型為控股公司，旗下事業分割為麵食、租賃及電子事業，總經理林信宏指出，麵食事業透過分割成立聯華製粉食品公司，董事會並通過與僑泰興進行策略合作可行性討論。

林信宏指出，聯華實業轉型為投資投股公司後，集團所跨足之各領域事業將採各自獨立發展政策，以使各事業體可專注深耕於其領域，與策略合作夥伴進行業務合作、合資或參股等更具靈活發展。

僑泰興於1953年成立，以嘉禾牌麵粉聞名餐飲業界，為國內知名老店如鼎泰豐等指定使用之麵粉品牌，為國內第一家獲得SQF食品安全最高等級驗證之專業麵粉廠，主要麵粉產品有「藍菊花牌」、「劍蘭牌」、「黃僑牌」等品牌。