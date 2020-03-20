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「就像肺裡有玻璃！」她熱愛健身也染疫插管輸氧…狂喘忍痛拍片勸世

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▲英國女子蘭斯頓（Tara Jane Langston）確診新冠肺炎，拍攝影片呼籲重視疫情。（圖／翻攝自Facebook／Luis Gustavo Moretti）

▲英國女子蘭斯頓（Tara Jane Langston）確診新冠肺炎，拍攝影片呼籲重視疫情。（圖／翻攝自Facebook／Luis Gustavo Moretti）

記者吳美依／綜合報導

英國倫敦39歲女子蘭斯頓（Tara Jane Langston）熱愛健身，與丈夫、孩子先前曾到波蘭旅遊，返國以後身體不適，15日確診新冠肺炎。她一度住進加護病房、插管輸氧，如今脫離險境，急促喘氣、忍痛拍攝影片呼籲重視疫情，「就像是你的肺裡有玻璃……不要冒任何風險，看看我就知道了！」

蘭斯頓和老公、2個女兒到波蘭旅遊，返國以後身體不適，先後被診斷是胸腔感染與肺炎，服用抗生素、布洛芬（Ibuprofen）、普拿疼等止痛藥，但仍不適整整一周，13日因病情惡化緊急送醫，15日確診，立刻住進希靈頓醫院（Hillingdon Hospital）加護病房，持續插管輸氧治療。

蘭斯頓之後情況好轉、逐漸恢復，16日拍攝影片傳給同事，警告疫情嚴重性。她強忍疼痛、呼吸急促地表示，雖已改善許多，但如果沒有氧氣導管就無法呼吸，「如果還有人在抽菸，把香菸放下來，因為我現在要告訴你，你需要你XX的肺，拜託千萬不要冒險，我是認真的，因為如果情況變得很糟糕，你最後也會在這裡。」

這段影片如今在網路上瘋傳。蘭斯頓19日向《每日郵報》表示，醫師認為可能是布洛芬惡化病情。她想要讓大家知道，並不只是老年人、擁有潛在病史的人是高風險族群，「就像是你的肺裡有玻璃，很難解釋，但每一次呼吸都是一場奮鬥。這真的非常可怕。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

MISERICÓRDIA!.!.!. E ainda idiotas falando que é apenas uma gripe forte ... bando de retardado .!!.!.

Luis Gustavo Moretti 發佈於 2020年3月18日 星期三
 
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